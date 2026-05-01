Ilie Bolojan anunță un proiect de OUG pentru accelerarea proiectelor pe PNRR: Accelerarea plăților și fonduri pentru cheltuieli neeligibile

OUG-ul introduce un sistem de plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe pentru accelerare proiectelor europene.

„Legat de absorbția de fonduri europene și am anunțat că luni seara guvernul va adopta o ordonanță care va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe, în așa fel încât procedurile de verificare, care astăzi durează câteva luni, să nu lungească proiectele și să le putem termina până la sfârșitul lunii august”, a spus vineri premierul Ilie Bolojan.

Pe lângă simplificarea plăților, Executivul va deschide o linie de credit care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile.

„De asemenea, o linie de finanțare de 2 miliarde de lei pentru acoperirea prin credite, din trezorerie, a cheltuielilor neeligibile a acestor proiecte, multe dintre primării având cheltuieli suplimentare care nu sunt acoperite din fonduri europene și pentru care nu au capacitate financiară”, spune șeful Guvernului.

„În sensul acesta, sper că la finalul lunii august proiectele care sunt și în această regiune a țării vor fi finalizate în localitățile din cele două județe, în așa fel încât să creăm condiții mai bune de viață”, conchide liderul Executivului.