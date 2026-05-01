Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan anunță un proiect de OUG pentru accelerarea proiectelor pe PNRR: Accelerarea plăților și fonduri pentru cheltuieli neeligibile

Ilie Bolojan anunță un proiect de OUG pentru accelerarea proiectelor pe PNRR: Accelerarea plăților și fonduri pentru cheltuieli neeligibile

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat vineri pregătirea unei ordonanțe de urgență care să accelereze implementare proiectelor finanțate cu fonduri europene din PNRR. Actul prevede accelerare finanțărilor și crearea unei linii de credit pentru cheltuielile neeligibile.
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Radu Mocanu
01 mai 2026, 14:07, Politic

OUG-ul introduce un sistem de plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe pentru accelerare proiectelor europene. 

„Legat de absorbția de fonduri europene și am anunțat că luni seara guvernul va adopta o ordonanță care va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide direct de la Ministerul de Finanțe, în așa fel încât procedurile de verificare, care astăzi durează câteva luni, să nu lungească proiectele și să le putem termina până la sfârșitul lunii august”, a spus vineri premierul Ilie Bolojan. 

Pe lângă simplificarea plăților, Executivul va deschide o linie de credit care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. 

„De asemenea, o linie de finanțare de 2 miliarde de lei pentru acoperirea prin credite, din trezorerie, a cheltuielilor neeligibile a acestor proiecte, multe dintre primării având cheltuieli suplimentare care nu sunt acoperite din fonduri europene și pentru care nu au capacitate financiară”, spune șeful Guvernului. 

„În sensul acesta, sper că la finalul lunii august proiectele care sunt și în această regiune a țării vor fi finalizate în localitățile din cele două județe, în așa fel încât să creăm condiții mai bune de viață”, conchide liderul Executivului. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor