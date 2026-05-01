Oana Țoiu, înaintea moțiunii de cenzură: Votul meu este împotriva. Suntem într-o criză politică inutilă

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că va vota împotriva moțiunii de cenzură, subliniind totodată lipsa de responsabilitate a inițiatorilor, având în vedere crizele cu care se confruntă românia, dar și termenele limită pentru absorbția fondurilor europene pe PNRR.
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 mai 2026, 17:54, Politic

„Votul meu este împotriva moțiunii de cenzură pentru că am și votul de parlamentar. În acest moment, România trebuie să-și reconfirme direcția pro-europeană nu doar prin declarații, ci și prin decizii”, spune Țoiu, vineri, la Digi24. 

Oficialul a arătat efectele negative ale acțiunii de demitere a Guvernului: „Am ajuns la un curs istoric al leului ca impact al deciziilor pe care le-au luat aceste partide de a depune moțiune de cenzură împreună împotriva unui guvern pe care, de altfel, PSD-ul l-a susținut până acum, se simte direct în buzunarul românilor. Se simte în prețuri mai mari, se simte în rate mai mari”. 

În plus, a criticat momentul în care a fost depusă moțiunea punctând criza energetică cauzată de războiul din Orientul Mijlociu și termenul limită pentru absorbția fondurilor PNRR. 

„Suntem într-o criză politică inutilă, o criză politică evitabilă și o criză politică care a fost declanșată iresponsabil, suprapus cu crize de securitate, suprapus cu crize pe care românii le înțeleg foarte bine privind prețul la energie. Nu era deloc necesară această criză și nu era deloc momentul în situația în care mai avem 100 de zile ca să putem să accesăm până la 10 miliarde de euro alocate în dreptul României prin PNRR”, declară șefa diplomației de la București. 

