Victor Ponta: „Irina este acasă, în siguranță”. Fostul premier detaliază repatrierea fiicei și critică intervenția MAE

„Slavă Domnului, Irina este acasă, în siguranță! Și asta este cel mai important!”, afirmă Ponta, precizând că până în prezent nu a făcut nicio declarație publică despre „această aventură”. El arată că scopul postării este să clarifice evenimentele și să aducă la cunoștință „adevărul”.

Potrivit declarației, fiica sa a plecat în Emiratele Arabe Unite pe 21 februarie, însoțită de mama sa, pentru a participa la un eveniment academic la care fusese invitată de o universitate americană. Mama s-a întors în România, iar Irina a rămas înregistrată la universitate, în conformitate cu regulile instituției, care nu permite participarea părinților.

Ponta subliniază că, la data plecării, nu exista previziunea unui conflict armat în zonă. Ulterior, pe 28 februarie, a fost anunțată Ambasada și Consulatul României din Emiratele Arabe Unite că Irina se afla acolo nesupravegheată și dorea să revină în țară imediat ce acest lucru va fi posibil. El precizează că toți cetățenii români care și-au exprimat dorința de repatriere au fost incluși pe listele autorităților diplomatice, indiferent de modalitatea de înregistrare.

În mesajul publicat de Ponta se arată că reprezentanții consulatelor române au confirmat statutul Irinei de minoră neînsoțită și scopul șederii în Emirate. Totodată, până în 4 martie, nu a fost posibilă găsirea unui zbor de întoarcere în Europa, inclusiv prin intermediul eforturilor proprii și ale universității.

Fostul premier precizează că miercuri după‑amiaza familia a fost contactată de Consulat cu oferta unei curse organizate, iar Irina urma să se prezinte la consulatul din Dubai joi dimineața pentru a fi transportată, împreună cu alți minori, la granița cu Oman și de acolo spre România. Ponta afirmă că nu a intervenit pe liste și nu cunoaște componența acestora.

Declarația mai relatează că înainte ca Irina să plece cu autobuzul, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi telefonat consulului și i‑ar fi cerut imperativ să o rețină pe minoră la Dubai, susținând că a o trimite spre Oman ar crea o „vulnerabilitate de imagine”. Conform fostului premier, în urma acestei intervenții „ilegale și abuzive”, Irina ar fi rămas singurul copil din grup la Dubai, fără cazare sau zbor confirmat.

În cele din urmă, susține Ponta, familia, cu sprijin din partea autorităților emirateze și a unor persoane private, a găsit un loc la un zbor cu care Irina a putut reveni în România. El adaugă un mesaj de mulțumire pentru personalul consular din Dubai, pe care îl descrie ca profesionist și conform prevederilor legale.

Fostul premier critică, de asemenea, comunicarea oficială a Ministerului Afacerilor Externe, în special declarațiile purtătorului de cuvânt, pe care le califică ca „parțial adevărate” și „mincinoase”, ceea ce, în opinia sa, ar afecta nedrept imaginea corpului diplomatic.

Ponta mai aduce în discuție și critici politice, afirmând că unele declarații ale reprezentanților USR și ale susținătorilor acestora despre locurile neocupate într‑un avion organizat pentru repatriere ar fi fost folosite pentru a „exonera” ministrul Țoiu de responsabilitate în această situație.

În încheiere, fostul premier spune că va prezenta aceste informații autorităților statului român și își exprimă speranța că adevărul despre modul în care s‑a acționat în cazul fiicei sale va fi cunoscut pe deplin.