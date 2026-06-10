România a preluat președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est la Summit-ul de la Sofia

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă miercuri, 10 iunie, la Sofia, la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), în numele președintelui Nicușor Dan.

Evenimentul are loc cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea forumului regional și încheierea mandatului de președinție deținut de Bulgaria.

Cu această ocazie, România preia oficial președinția-în-exercițiu a SEECP pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027.

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est este singurul format regional creat și administrat de statele din zonă. Lansat în 1996, la inițiativa Bulgariei, forumul reunește în prezent 13 participanți și peste 150 de milioane de cetățeni.

Obiectivul său principal este apropierea regiunii de Uniunea Europeană și de spațiul euro-atlantic.

La reuniunile de la Sofia, România este reprezentată de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care participă la Summit-ul SEECP, la ceremonia de predare a președinției de la Bulgaria către România și la conferința de presă comună a Troicii SEECP, formată din Sofia, Tirana și București.

De asemenea, la eveniment participă și secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.

„România va reprezenta în acest an obiectivele comune ale regiunii sub umbrela președinției pe care o preluăm astăzi la Sofia la întâlnirea liderilor țărilor din Europa de Sud-Est. Suprapunerea anului președinției cu perioada negocierilor pentru viitorul buget multianual al UE ne va permite un focus crescut pentru proiectele strategice pentru conectarea UE la regiune, România fiind beneficiar nemijlocit al acestor proiecte”, a declarat ministrul de Externe.

Potrivit ministrei, investițiile în infrastructură și conectivitate vor aduce mari beneficii României.

„Conectarea mai bună a drumurilor, a căilor ferate, punctelor de trecere la frontieră, a piețelor comerciale, a localităților de graniță, deschide oportunități de creștere economică pentru regiune și România ca partener pentru țările din regiune pe drumul adaptării la normele europene consolidează rolul activ al țării noastre în arhitectura deciziilor care privesc viitorul UE”, a afirmat Oana Țoiu.

„După 30 de ani transformarea regiunii este într-un moment cheie, de la o regiune percepută ca instabilă la regiunea cu potențialul vizibil de creștere și proiecte de investiții atractive pentru partenerii globali”, a adăugat ministra.

Reuniunile din acest an se desfășoară sub tema „O busolă comună pentru o regiune stabilă, sigură și sustenabilă” și marchează trei decenii în care Europa de Sud-Est a trecut de la conflicte la cooperare cu Uniunea Europeană.

În timpul mandatului său la conducerea SEECP, România vrea să aibă trei direcții principale de acțiune.

Prima direcție se concentrează pe sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene și integrarea treptată a statelor participante în Piața Unică Europeană, dar și pe promovarea intereselor regiunii la nivel european.

A doua prioritate este consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride și cibernetice, a dezinformării, dar și a dezastrelor naturale și urgențelor medicale.

A treia direcție urmărește dezvoltarea economică durabilă prin îmbunătățirea conectivității energetice, de transport și digitale, implementarea Strategiei SEE 2030 și a Agendei Verzi pentru Balcanii de Vest.

SEECP reunește în prezent 13 participanți: Ankara, Atena, Belgrad, București, Chișinău, Ljubljana, Podgorica, Priștina, Sarajevo, Skopje, Sofia, Tirana și Zagreb.