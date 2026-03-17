Victor Ponta la „Ai aflat!”: „Povestea asta cu trimis în Parlamentul României să votezi este modul cel mai clar de a-ți crea o problemă” / „Ne bagi în război cu Iranul?”

Invitat la podcastul lui Ionuț Cristache, „Ai aflat!”, Ponta a vorbit extrem de critic despre aprobarea în Parlament a dislocării în România a unor echipamente defensive americane și a spus că Ministerul de Externe nu a făcut decât să creeze o problemă inutilă.

Aducerea unor decizii atât de sensibile în Parlament pentru aprobare nu era necesară, spune Ponta, și nici solicitată de partenerii americani.

„Nu așa funcționează parteneriatul”

Ponta a invocat experiența sa ca vicepreședinte al CSAT timp de patru ani, susținând că, în trecut, colaborarea cu Statele Unite se desfășura pe baza unor informări directe, fără expunere publică detaliată.

Potrivit acestuia, autoritățile române primeau notificări generale privind activitățile militare, fără a intra în detalii sensibile.

„Nu întreba nimeni dacă sunt trei avioane sau șapte, dacă au rachete sau nu”, a spus Ponta.

El a adăugat că astfel de decizii nu sunt supuse votului în parlamentele altor state europene și nici în Congresul SUA, sugerând că România a ales un traseu administrativ neobișnuit:

„Povestea asta cu trimis în Parlamentul României să votezi, este modul cel mai clar de a-ți crea o problemă, că nu ți-a cerut nimeni, nu ți-a cerut Trump să votezi în Parlamentul României! Că nu s-a votat nici în Congresul Statelor Unite.

Nu există nici o țară europeană în care să fie aprobat ceva în Parlament.

Nu ți-a cerut nimeni, ți-ai creat o problemă inutilă, degeaba. Le-ai făcut o problemă și la americani, că nu trebuia să spui, dom’le, că vin că trei avioane”, a comentat Ponta.

„Băsescu a avut curaj în chestii mai grele”

Fostul premier a pus situația pe seama „incompetenței” și a „lipsei de asumare” și a susținut că liderii actuali evită deciziile ferme și transferă responsabilitatea în mod inutil.

În contrast, Ponta l-a dat ca exemplu pe fostul președinte Traian Băsescu, despre care a spus că își asuma, în mandatele sale, decizii dificile în cadrul instituțiilor de securitate, chiar și în contexte mai sensibile decât cele actuale.

„Băsescu a avut curaj în chestii mai grele (…) De șapte ori au fost chestii mai grele decât trei avioane.

Și le-a asumat? Și le-a asumat! Mi-a zis și mie, ca prim-ministru, i-a zis și ministrului Apărării, știa și șeful SRI-ului, ne certam noi la televizor, ții minte, în fiecare seară, la ora 18.

Dar, la ora 1, la prânz, ne chema pe mine, pe ministrul Apărării, pe cine era șeful SRI sau SIE și zicea, „Uite, au zis americanii că fac următorul lucru”, „Știm”, „Da? Ok!”, spune Ponta.

„Ne bagi în război cu Iranul?”

Acesta continuă cu o întrebare retorică pentru ministra de Externe a României, în ideea că aceasta amplifică temerile publice printr-o comunicare defectuoasă și, până la urmă, chiar periculoasă pentru țară:

„Ne bagi în război cu Iranul? Ce treabă avem noi cu război cu Iranul? A doua zi vrei să faci drone cu Ucraina. Te anunț că cele mai bune drone din lume, conform tuturor statisticilor, sunt cu Turcia”, a completat fostul premier.