Bolojan: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern. Veștea a primit termen să renunțe la nominalizare

Ilie Bolojan a făcut anunțul luni seara, la finalul ședinței Biroului Permanent al partidului.

„PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern având în vedere cum s-a făcut desemnarea prin încălcarea spiritului democrației parlamentare” și fără consultarea PNL, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele PNL i-a cerut lui Adrian Veștea să-și depună mandatul. El a primit termen până marți dimineață.

În timpul declarației, Ilie Bolojan a fost însoțit de mai mulți parlamentari ai partidului. Totuși, au lipsit liderii care se opun lui Bolojan.

Decizia privind refuzul de a susține un Guvern Veștea a fost aprobată în BPN cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.