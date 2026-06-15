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FT: Rusia și Iran ar recruta adolescenți pe Telegram și Discord pentru spionaj și sabotaj în Europa

O investigație publicată de Financial Times arată că Rusia și Iran ar fi implicate în recrutarea de adolescenți prin intermediul platformelor Telegram, Discord și altor rețele sociale, cu scopul de a desfășura activități de spionaj, propagandă și sabotaj pe teritoriul european.
FT: Rusia și Iran ar recruta adolescenți pe Telegram și Discord pentru spionaj și sabotaj în Europa
Sursa foto: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire)
Andrei Rachieru
15 iun. 2026, 20:24, Știri externe
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Potrivit sursei, această strategie ar face parte dintr-o tactică mai amplă de operațiuni subversive desfășurate prin intermediari, care vizează inclusiv minori.

Recrutarea adolescenților pe Telegram și Discord și modul de operare descris de investigație

Conform anchetei jurnalistice, adolescenții sunt abordați online pe platforme precum Telegram, WhatsApp, Viber, Discord, Snapchat sau chiar în jocuri video. Recrutorii le propun sume relativ mici, între 100 și 1.000 de dolari, pentru activități precum fotografierea unor obiective militare, incendierea unor vehicule sau monitorizarea infrastructurii critice.

Metoda este descrisă ca una „low-cost” și eficientă, bazată pe exploatarea vulnerabilităților emoționale și sociale ale adolescenților conectați permanent la mediul digital.

Extinderea fenomenului în Europa

Fenomenul ar fi fost observat inițial în Ucraina, unde serviciile de securitate ruse ar fi dezvoltat aceste tactici. Ulterior, metodele ar fi fost preluate și adaptate de alte rețele asociate Iranului, extinzându-se în țări precum Polonia, Olanda, Regatul Unit și Israel.

Un caz menționat în investigație vizează un adolescent olandez de 17 ani, arestat sub suspiciunea de spionaj în favoarea unei puteri străine. Acesta ar fi fost recrutat prin Telegram pentru a colecta date despre forțele de ordine din Haga, folosind echipamente de tip „sniffer” pentru rețele WiFi.

Îngrijorările serviciilor de securitate

Oficiali din servicii de securitate europene avertizează că fenomenul reprezintă o amenințare emergentă. Fostul șef al unității antiteroriste din Londra a declarat că amploarea recrutării de minori online a crescut rapid în ultimii ani, iar trecerea de la activități virtuale la acțiuni în lumea reală este îngrijorătoare.

Europol descrie această metodă ca pe o formă de „armă de unică folosință”, în care adolescenții sunt considerați ușor de înlocuit în cazul eșecului operațiunilor.

Riscurile pentru părinți și societate

Experții avertizează că părinții sunt adesea cel mai vulnerabil punct în identificarea acestui fenomen, deoarece platformele precum Discord sau jocurile video sunt percepute ca spații sigure de socializare. Totuși, autoritățile subliniază că aceste medii pot fi utilizate pentru manipulare și recrutare de către actori statali ostili.

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