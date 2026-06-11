Cum transformă Rusia aplicațiile de dating în arme de război. Tinere recrutate pentru a viza militari ucraineni

Potrivit șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vîhivski, Rusia recrutează tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni, inclusiv fete minore, folosind aplicații de dating, rețele sociale și platforme de mesagerie precum Telegram, scrie Kyiv Post.

Oficialul a declarat că de la începutul anului 2026 au fost documentate șase cazuri de asasinate la comandă sau tentative de asasinat asupra unor militari ucraineni. Unul dintre aceste comploturi a fost dejucat înainte de a fi pus în aplicare.

Potrivit autorităților, recrutorii ruși promit sume de bani atractive și oportunități de câștig rapid persoanelor vulnerabile, în special tinerilor, pe care îi transformă ulterior în instrumente pentru operațiuni de sabotaj și spionaj.

Rusia recrutează tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni folosind metode de manipulare online

Anchetatorii susțin că persoanele recrutate sunt instruite să stabilească relații apropiate cu militari ucraineni prin intermediul platformelor online. După câștigarea încrederii acestora, recruții ar primi instrucțiuni pentru administrarea de substanțe toxice în băuturi sau pentru colectarea de informații sensibile.

Potrivit lui Ivan Vîhivski, coordonatorii ruși finanțează inclusiv închirierea de apartamente, achiziționarea de alcool și alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea operațiunilor. În unele cazuri, recruților li s-ar fi indicat inclusiv surse de procurare a substanțelor narcotice sau toxice.

„În realitate, vorbim despre crime premeditate organizate de serviciile speciale ale statului agresor prin intermediul unor cetățeni ucraineni”, a declarat șeful Poliției Naționale.

Cazul adolescentei de 17 ani din Berdîciv

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri investigate de autorități a avut loc în regiunea Jîtomîr. O adolescentă de 17 ani din Berdîciv a fost arestată pe 5 iunie, fiind suspectată că a otrăvit mortal un militar ucrainean la instrucțiunile unui coordonator rus.

Conform Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), tânăra ar fi fost recrutată prin intermediul unor canale Telegram dedicate ofertelor de „câștig rapid”.

După implicarea în activități de curierat și distribuție de droguri, aceasta ar fi primit sarcina de a intra în contact cu militari ucraineni.

Anchetatorii susțin că victima, un militar în vârstă de 27 de ani, a murit după ce i-a fost administrată o substanță toxică într-o băutură. Suspecta este cercetată pentru omor cu premeditare și ar putea fi acuzată inclusiv de înaltă trădare în perioada legii marțiale.

Fenomenul îngrijorează autoritățile

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, 21% dintre persoanele reținute în Ucraina pentru colaborare cu Rusia în anul 2025 au fost adolescenți. Oficialii serviciilor de informații susțin că recrutarea se realizează prin Telegram, TikTok, Discord, Facebook și chiar prin jocuri online.

Inițial, tinerii sunt atrași cu promisiunea unor recompense financiare pentru activități aparent minore, precum distribuirea de materiale de propagandă sau colectarea de informații. Ulterior, unii dintre aceștia sunt implicați în operațiuni de sabotaj, spionaj și atacuri împotriva militarilor.

Autoritățile ucrainene le recomandă militarilor să manifeste prudență în relațiile dezvoltate online și avertizează că persoanele care colaborează cu serviciile de informații ruse vor răspunde penal conform legislației în vigoare.