Prima pagină » Știri externe » Cum transformă Rusia aplicațiile de dating în arme de război. Tinere recrutate pentru a viza militari ucraineni

Cum transformă Rusia aplicațiile de dating în arme de război. Tinere recrutate pentru a viza militari ucraineni

Autoritățile ucrainene trag un semnal de alarmă cu privire la o metodă tot mai des utilizată de serviciile de informații ruse pentru a viza personalul militar ucrainean.
Cum transformă Rusia aplicațiile de dating în arme de război. Tinere recrutate pentru a viza militari ucraineni
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Jana Cavojska/ZUMA Press Wire
Andrei Rachieru
11 iun. 2026, 08:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vîhivski, Rusia recrutează tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni, inclusiv fete minore, folosind aplicații de dating, rețele sociale și platforme de mesagerie precum Telegram, scrie Kyiv Post.

Oficialul a declarat că de la începutul anului 2026 au fost documentate șase cazuri de asasinate la comandă sau tentative de asasinat asupra unor militari ucraineni. Unul dintre aceste comploturi a fost dejucat înainte de a fi pus în aplicare.

Potrivit autorităților, recrutorii ruși promit sume de bani atractive și oportunități de câștig rapid persoanelor vulnerabile, în special tinerilor, pe care îi transformă ulterior în instrumente pentru operațiuni de sabotaj și spionaj.

Rusia recrutează tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni folosind metode de manipulare online

Anchetatorii susțin că persoanele recrutate sunt instruite să stabilească relații apropiate cu militari ucraineni prin intermediul platformelor online. După câștigarea încrederii acestora, recruții ar primi instrucțiuni pentru administrarea de substanțe toxice în băuturi sau pentru colectarea de informații sensibile.

Potrivit lui Ivan Vîhivski, coordonatorii ruși finanțează inclusiv închirierea de apartamente, achiziționarea de alcool și alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea operațiunilor. În unele cazuri, recruților li s-ar fi indicat inclusiv surse de procurare a substanțelor narcotice sau toxice.

„În realitate, vorbim despre crime premeditate organizate de serviciile speciale ale statului agresor prin intermediul unor cetățeni ucraineni”, a declarat șeful Poliției Naționale.

Cazul adolescentei de 17 ani din Berdîciv

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri investigate de autorități a avut loc în regiunea Jîtomîr. O adolescentă de 17 ani din Berdîciv a fost arestată pe 5 iunie, fiind suspectată că a otrăvit mortal un militar ucrainean la instrucțiunile unui coordonator rus.

Conform Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), tânăra ar fi fost recrutată prin intermediul unor canale Telegram dedicate ofertelor de „câștig rapid”.

După implicarea în activități de curierat și distribuție de droguri, aceasta ar fi primit sarcina de a intra în contact cu militari ucraineni.

Anchetatorii susțin că victima, un militar în vârstă de 27 de ani, a murit după ce i-a fost administrată o substanță toxică într-o băutură. Suspecta este cercetată pentru omor cu premeditare și ar putea fi acuzată inclusiv de înaltă trădare în perioada legii marțiale.

Fenomenul îngrijorează autoritățile

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, 21% dintre persoanele reținute în Ucraina pentru colaborare cu Rusia în anul 2025 au fost adolescenți. Oficialii serviciilor de informații susțin că recrutarea se realizează prin Telegram, TikTok, Discord, Facebook și chiar prin jocuri online.

Inițial, tinerii sunt atrași cu promisiunea unor recompense financiare pentru activități aparent minore, precum distribuirea de materiale de propagandă sau colectarea de informații. Ulterior, unii dintre aceștia sunt implicați în operațiuni de sabotaj, spionaj și atacuri împotriva militarilor.

Autoritățile ucrainene le recomandă militarilor să manifeste prudență în relațiile dezvoltate online și avertizează că persoanele care colaborează cu serviciile de informații ruse vor răspunde penal conform legislației în vigoare.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
Replica lui Ciprian Ciucu la oferta lui Tomac de a conduce Ministerul Dezvoltării: „Vă mulțumesc pentru încredere, dar…”
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Statul român a „sechestrat birocratic” banii pomicultorilor. Cum i-a lăsat fostul ministru al agriculturii Florin Ionuț Barbu pe fermieri fără 830 de milioane de lei
Libertatea
Cele 4 alimente populare care favorizează demența. Primele două sunt preferatele românilor
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia