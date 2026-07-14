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Ucraina acuză Rusia că a executat sute de prizonieri de război. ONU confirmă o creștere alarmantă a cazurilor

Un raport recent al Organizației Națiunilor Unite confirmă o creștere semnificativă a execuțiilor documentate ale militarilor ucraineni capturați, anunță Euronews.
Ucraina acuză Rusia că a executat sute de prizonieri de război. ONU confirmă o creștere alarmantă a cazurilor
Foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
14 iul. 2026, 10:07, Știri externe
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Rusia respinge acuzațiile, însă numărul investigațiilor deschise de procurorii ucraineni și concluziile ONU alimentează temerile privind posibile încălcări grave ale dreptului internațional umanitar, mai scrie Euronews.

Povestea unui soldat ucrainean care și-a anunțat soția că urmează să fie capturat

Una dintre victimele invocate de autoritățile de la Kiev este Andrii Dubnițki, militar ucrainean în vârstă de 25 de ani, ucis în februarie 2024 în timpul retragerii trupelor ucrainene din Avdiivka. În ultimul mesaj trimis soției sale, acesta i-a spus că el și camarazii săi urmau cel mai probabil să fie capturați de armata rusă. După două zile, femeia și-a recunoscut soțul într-o înregistrare video distribuită pe rețelele sociale, în care apăreau mai mulți militari ucraineni uciși.

200 de prizonieri de război ucraineni se întorc acasă în urma unui schimb de prizonieri. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Brigada 110 ucraineană a acuzat ulterior forțele ruse că au încălcat un acord privind evacuarea militarilor răniți, iar procurorii ucraineni au deschis o anchetă pentru presupusa executare a unor prizonieri de război neînarmați.

Kiev: peste 300 de militari executați în cazuri investigate oficial

Potrivit Parchetului General al Ucrainei, până în prezent au fost deschise 116 anchete privind moartea a 306 militari ucraineni care ar fi fost executați după capturare în perioada 2022 – 2026. Autoritățile ucrainene afirmă însă că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare. Surse din serviciile de informații ucrainene au declarat pentru AFP că au identificat peste 900 de militari uciși în mai mult de 340 de incidente, estimând că aceste cazuri ar putea reprezenta doar o parte din totalul execuțiilor. Diferențele dintre cifre sunt explicate prin metodologia utilizată: procurorii iau în calcul doar cazurile documentate și probate, în timp ce serviciile de informații includ și informații primite direct de la unitățile aflate pe front.

ONU confirmă o creștere a execuțiilor

Un raport publicat luna trecută de Organizația Națiunilor Unite a documentat 129 de execuții verificate ale unor prizonieri de război ucraineni. ONU avertizase încă de anul trecut asupra unei „creșteri semnificative” a acestor cazuri și a cerut respectarea obligațiilor prevăzute de Convențiile de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război. Deși raportul nu stabilește responsabilitatea penală individuală, concluziile sale oferă o confirmare independentă că numărul incidentelor documentate este în creștere.

Kiev vorbește despre o practică sistematică, Moscova respinge acuzațiile

Andrii Atamanciuk, oficial din cadrul Parchetului General al Ucrainei responsabil de investigarea acestor cazuri, susține că execuțiile ar reflecta o politică încurajată la nivelul armatei ruse și că unii comandanți ar fi emis ordine în acest sens. Autoritățile ruse au respins constant aceste acuzații și neagă existența unei politici de executare a prizonierilor de război.

Execuția prizonierilor de război reprezintă o încălcare gravă a Convențiilor de la Geneva și poate constitui crimă de război. Numărul tot mai mare de investigații și confirmările parțiale venite din partea ONU sporesc presiunea pentru documentarea acestor cazuri și pentru eventuale anchete internaționale privind responsabilitatea celor implicați.

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