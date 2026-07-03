Un bărbat a murit după ce și-a dat foc în fața sediului ONU

Poliția din New York a declarat pentru AFP că a primit un apel în care se anunța că un bărbat și-a dat foc în apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite. „A fost declarat mort la Spitalul Bellevue” din Manhattan, a declarat poliția, adăugând că a fost deschisă o anchetă. Nu au dezvăluit motivul faptei, dar New York Post a relatat că bărbatul purta un steag tibetan în momentul respectiv, potrivit Le Figaro.

Tencho Gyatso, președintele Campaniei Internaționale pentru Tibet, l-a identificat pe decedat drept Lobga Rangzen, „un avocat neobosit al Tibetului, care s-a dedicat creșterii pașnice a gradului de conștientizare a publicului cu privire la criza drepturilor omului din Tibet” . „Suntem întristați de acest incident tragic și îngrozitor și transmitem condoleanțe familiei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, într-un comunicat pentru AFP.

Acoperire legală pentru politicile de asimilare a minorităților

Tencho Gyatso a clarificat că Lobga Rangzen a condamnat ferm o nouă lege privind „unitatea etnică” adoptată de China. Oficial, aceasta își propune să creeze o identitate națională „comună” între grupurile etnice și să „consolideze coeziunea” în cadrul țării, în special prin formalizarea politicilor menite să promoveze mandarina ca „limbă națională comună”. Legea incriminează implicarea în „activități teroriste violente, activități separatiste etnice sau activități extremiste religioase”.

China recunoaște oficial 55 de minorități etnice în interiorul granițelor sale, însă politicile guvernamentale au făcut deja din mandarină limba de predare în unele regiuni cu populații minoritare numeroase, cum ar fi Tibetul. Apărătorii drepturilor omului consideră că această nouă lege a fost elaborată pentru a oferi acoperire legală politicilor de asimilare forțată a minorităților în beneficiul majorității Han.

Tibetul, provincie a Chinei din 1950

Tibetul a fost invadat în 1950 de trupele chineze, care l-au transformat într-o provincie a Chinei. Dalai Lama, în vârstă de 90 de ani, locuiește în India de când a fugit din Lhasa, capitala Tibetului, după ce trupele chineze au înăbușit o revoltă în 1959. Politica „căii de mijloc”, susținută de mult timp de șeful comunității spirituale tibetane, vizează autonomia și „soluționarea conflictului sino-tibetan prin non-violență, dialog și beneficii reciproce”.