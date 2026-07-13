Un bărbat și-a dat foc în sediul unei bănci din Slatina

IPJ Olt anunță că a fost sesizat luni, prin apel la 112, cu privire la faptul că o persoană și-ar fi dat foc în incinta unei unități bancare din municipiul Slatina.

Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit că bărbatul de 57 de ani ar fi pătruns în sediul sucursalei bancare, unde, pe fondul unui conflict spontan generat de nemulțumiri privind o sumă de bani pe care susține că nu ar fi primit-o, ar fi turnat pe el o substanță inflamabilă și și-ar fi dat foc.

În urma evenimentului, bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.