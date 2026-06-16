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Poliția italiană a desființat o bancă ilicită folosită de traficanții de droguri

Poliția italiană a destructurat o bancă clandestină folosită de traficanții de droguri prin care se crede că au circulat câteva sute de milioane de euro pe parcursul a cel puțin trei ani.
Poliția italiană a desființat o bancă ilicită folosită de traficanții de droguri
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
16 iun. 2026, 05:22, Știri externe
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Banca clandestină, a cărei bază logistică se afla în Prato, la nord-vest de Florența, este condusă din 2021 de un cetățean chinez, au declarat oficialii, potrivit The Guardian.

Operațiunea a acționat ca un „broker global în slujba crimei organizate, oferind canale sigure pentru plata unor loturi uriașe de droguri fără nicio mișcare fizică de numerar și garantând anonimatul total al fluxurilor financiare”, a declarat poliția luni într-un comunicat.

Circuitul, care a făcut posibil „transferul virtual de capital între Italia, Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda prin intermediul unei rețele de intermediari care rețineau un comision”, a reușit să mute 80-100 de milioane de euro pe an timp de cel puțin trei ani, a declarat poliția.

Clienții băncii erau cartelurile de droguri și mafia italiană

Cartelurile de droguri, cum ar fi organizațiile de trafic albaneze active în Italia, și mafia italiană, erau clienți, se arată în comunicat.

Transferurile de bani secrete, efectuate de mafia chineză, cunoscută sub numele de Fei Chien sau „bani zburători”, sunt folosite de organizațiile criminale italiene pentru plăți legate de droguri.

Sistemul greu de urmărit permite cuiva să plătească un broker din Italia care are un agent în altă parte a lumii, care va plăti aceeași sumă destinatarului vizat.

Poliția a declarat că a arestat 41 de persoane în Italia și Spania, legate de această rețea, acuzate de conspirație criminală și trafic de droguri până la spălare de bani și complicitate la imigrație ilegală.

O filială a organizației gestiona o „rețea lucrativă de imigrație ilegală din China”, care transporta migranți la Belgrad înainte de a-i transporta – sau de a-i forța să meargă până la granița cu Ungaria prin teren muntos – către Uniunea Europeană și destinația finală, Italia, a declarat poliția.

Migranții au fost taxați cu până la 9.500 de euro pentru călătoria spre Prato, Torino sau provincia Verona.

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