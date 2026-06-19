Trei persoane au fost ucise într-un atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri

Comandamentul de Sud a anunțat că atacul a vizat o ambarcațiune aflată pe una dintre rutele cunoscute de trafic de droguri din estul Oceanului Pacific, notează Associated Press.

„Pe 18 iunie, la ordinul comandantului SouthCom, generalul Francis L. Donovan, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate”, se arată în mesajul publicat pe X de Comandamentul de Sud.

Oficialii nu au prezentat însă dovezi care să confirme că nava transporta substanțe ilegale, punctând că trei persoane și-au pierdut viața în urma atacului și că nu au existat victime din rândul personalului american.

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

Președintele Donald Trump a susținut că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a argumentat că aceste operațiuni sunt necesare pentru a reduce fluxul de droguri către teritoriul american.

Opoziția privind aceste atacuri

Legalitatea acestor operațiuni a fost pusă sub semnul întrebării de către specialiști care au susținut că fentanilul, responsabil pentru numeroase decese prin supradoză în SUA, este transportat în principal pe cale terestră din Mexic, unde este produs cu substanțe chimice importate din China și India.

De asemenea, mai mulți parlamentari au cerut Departamentului de Apărare să le ofere acces la materialele video needitate, după ce o înregistrare de la începutul lunii septembrie le-a atras atenția. În clip, două persoane au supraviețuit inițial unei lovituri care a ucis nouă oameni, însă au murit după ce ambarcațiunea a fost lovită din nou.

În urma ultimei lovituri, bilanțul victimelor ale acestei operațiuni a ajuns la cel puțin 211, de la începutul lunii septembrie 2025.