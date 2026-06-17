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Armata americană a atacat iar o navă suspectată de implicare în traficul de droguri. Un bărbat a fost ucis

Un bărbat a fost ucis marți în estul Pacificului de către armata americană, care continuă atacurile asupra ambarcațiunilor suspectate de a fi folosite pentru traficul de droguri într-o campanie militară controversată care a făcut peste 200 de morți.
Armata americană a atacat iar o navă suspectată de implicare în traficul de droguri. Un bărbat a fost ucis
Sursa foto: X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
17 iun. 2026, 05:15, Știri externe
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Comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe (Southcom) a declarat într-un mesaj pe X că nava vizată marți „era angajată în operațiuni de trafic de droguri”, potrivit Le Figaro.

Un bărbat „narcoterorist” a fost ucis, iar două persoane au supraviețuit, a declarat armata, adăugând că a raportat prezența acestor doi bărbați Gărzii de Coastă a SUA, astfel încât aceasta să le poată veni în ajutor.

Peste 200 de persoane au fost ucise în aceste atacuri, potrivit unui bilanț AFP. Din septembrie 2025, Washingtonul desfășoară o campanie de atacuri în Pacific și Caraibe împotriva navelor presupuse a fi implicate în activități de trafic de droguri care aprovizionează Statele Unite.

Administrația Trump nu a furnizat niciodată dovezi solide care să susțină afirmația că navele vizate ar fi fost implicate în trafic. Experții și oficialii ONU au denunțat crimele ca fiind extrajudiciare.

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