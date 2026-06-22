SUA au lovit din nou o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri. Două persoane au murit

Comandamentul Sudic al Statelor Unite (SOUTHCOM) a anunțat că operațiunea a avut loc joi, pe una dintre rutele cunoscute pentru traficul de droguri din America Latină. Militarii americani au susținut că la bord se aflau traficanți de droguri, însă nu au prezentat dovezi publice care să confirme că ambarcațiunea transporta efectiv stupefiante.

Potrivit datelor publicate de Associated Press, acesta este unul dintre cele peste 60 de atacuri similare efectuate de armata americană de la începutul campaniei lansate de administrația Donald Trump împotriva grupărilor pe care le numește „narco-teroriste”. În urma acestor operațiuni, peste 210 persoane și-au pierdut viața.

Întrebări privind soarta supraviețuitorilor

Autoritățile nu au precizat dacă cei șase supraviețuitori ai atacului au fost recuperați. Armata americană a transmis că a notificat Garda de Coastă a SUA, însă instituția nu a oferit detalii despre eventuale operațiuni de salvare. Imagini video distribuite pe rețeaua X arată o ambarcațiune care se deplasează cu viteză înainte de a fi lovită de un proiectil și cuprinsă de flăcări.

Controverse privind legalitatea operațiunilor

Campania militară americană a stârnit numeroase controverse. Președintele Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a justificat atacurile prin necesitatea combaterii traficului de droguri și a crizei supradozelor din SUA. Criticii contestă însă atât eficiența, cât și legalitatea acestor operațiuni. Mai mulți experți subliniază că fentanilul, responsabil pentru numeroase decese provocate de supradoze în Statele Unite, ajunge în principal pe cale terestră din Mexic, unde este produs cu substanțe provenite din China și India.

Controversa s-a amplificat după apariția unor informații potrivit cărora, într-un atac anterior, armata americană ar fi lovit din nou o ambarcațiune după primul bombardament, în timp ce doi supraviețuitori se aflau încă printre resturile acesteia. Casa Albă a susținut că acțiunea a fost realizată în legitimă apărare și în conformitate cu regulile conflictelor armate. Între timp, inspectorul general al Pentagonului a anunțat că analizează modul în care au fost selectate și aprobate țintele în cadrul acestor operațiuni, fără a evalua însă legalitatea atacurilor.