SUA pun o recompensă uriașă pe capul noului lider al celui mai puternic cartel din Mexic. Suma ajunge la 25 de milioane de dolari

Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă prin care administrația americană încearcă să lovească în structurile responsabile de traficul de droguri, în special de fentanil, cocaină și metamfetamină, transmite NBC News.

Recompensa a fost majorată de cinci ori

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că recompensa pentru capturarea lui Juan Carlos González, cunoscut și sub porecla „Pelón”, a fost majorată de la 5 milioane la 25 de milioane de dolari. Cetățean cu dublă cetățenie, americană și mexicană,

González este considerat succesorul lui Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias „El Mencho”, liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), ucis în februarie într-o operațiune a armatei mexicane desfășurată cu sprijin de informații din partea Statelor Unite.

Potrivit autorităților americane, noul lider coordonează activitățile unei organizații criminale implicate atât în traficul internațional de droguri, cât și în alte afaceri ilegale și legale, inclusiv în industria avocadoului.

Washingtonul mărește presiunea asupra cartelurilor

Odată cu majorarea recompensei, administrația Trump a anunțat și alte măsuri împotriva CJNG. În total, Statele Unite oferă recompense de până la 100 de milioane de dolari pentru mai mulți lideri ai cartelului și au impus restricții de viză pentru rude și parteneri de afaceri ai membrilor organizației.

În paralel, procurorii federali au făcut publice noi capete de acuzare împotriva altor cinci lideri de rang înalt ai grupării. Printre cei inculpați se numără fostul ginere al lui „El Mencho”, Julio Alberto Castillo Rodriguez, și Hugo Gonzalo Mendoza Gaytan, descris de autorități drept finul fostului lider al cartelului. Toți sunt acuzați de trafic de droguri și infracțiuni legate de arme de foc.

Cartelul considerat una dintre cele mai mari amenințări

Cartelul Jalisco Noua Generație este prezent în 21 dintre cele 32 de state ale Mexicului și și-a extins operațiunile în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite. Autoritățile americane îl consideră una dintre cele mai periculoase organizații criminale din lume, iar gruparea se află pe lista entităților desemnate drept organizații teroriste străine.

Procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche, a declarat că aceste rețele folosesc violența pentru a controla traficul de fentanil, cocaină, metamfetamină și alte droguri ilegale, contribuind la răspândirea violenței și la numeroase decese în comunitățile americane.

Presiuni tot mai mari asupra Mexicului

Administrația Trump continuă să ceară autorităților mexicane măsuri mai ferme împotriva cartelurilor și a avertizat în repetate rânduri că este dispusă să intensifice cooperarea în domeniul securității. Șeful Administrației pentru Combaterea Drogurilor (DEA), Terrance Cole, a transmis că ofensiva împotriva CJNG este abia la început. „Aceasta este o luptă împotriva Cartelului Jalisco Noua Generație pe care abia o începem și nu vom face niciun pas înapoi”, a declarat oficialul american.