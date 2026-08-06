Beijing, desemnat Capitala Mondială a Arhitecturii 2029 de UNESCO. Ce a convins juriul internațional

UNESCO a desemnat oficial Beijing drept Capitală Mondială a Arhitecturii 2029, în cadrul programului realizat împreună cu Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA). Decizia a fost luată de directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, la recomandarea Comitetului Comun pentru Capitala Mondială a Arhitecturii, prezidat de arhitectul francez Dominique Perrault.

Potrivit UNESCO, Beijing a fost ales datorită capacității sale de a pune în valoare unul dintre cele mai bogate patrimonii arhitecturale din lume, în timp ce promovează o viziune orientată spre dezvoltarea urbană sustenabilă. Organizația consideră că orașul reprezintă un exemplu al modului în care patrimoniul istoric, regenerarea urbană și viața comunitară pot contribui împreună la dezvoltarea unor orașe mai reziliente și mai prietenoase cu locuitorii.

Directorul general al UNESCO a declarat că experiența Beijingului poate genera un nou dialog internațional privind rolul arhitecturii în îmbunătățirea calității vieții și în protejarea patrimoniului pentru generațiile viitoare.

Tema ediției: „Back to Balance”

În calitate de Capitală Mondială a Arhitecturii, Beijing va organiza pe parcursul anului 2029 un amplu program de evenimente sub tema „Back to Balance” („Înapoi la echilibru”).

Agenda va include expoziții, conferințe, programe educaționale și manifestări dedicate publicului larg, toate având scopul de a promova arhitectura ca punct de întâlnire între cultură, natură și comunități. Organizatorii urmăresc să stimuleze schimbul de idei privind modul în care mediul construit poate contribui la dezvoltarea unor orașe mai incluzive, mai sustenabile și mai centrate pe nevoile oamenilor.

Programul UNESCO-UIA, organizat o dată la trei ani

Titlul de Capitală Mondială a Arhitecturii este acordat o dată la trei ani orașului care găzduiește Congresul Mondial al Arhitecților, organizat de Uniunea Internațională a Arhitecților. Programul UNESCO-UIA promovează rolul arhitecturii, culturii și planificării urbane în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile și în consolidarea cooperării internaționale.

Anunțul privind Beijingul vine la scurt timp după încheierea Congresului Mondial al Arhitecților din 2026, desfășurat la Barcelona, actuala Capitală Mondială a Arhitecturii. Evenimentul a reunit arhitecți, urbaniști, cercetători, studenți, reprezentanți ai administrațiilor publice și ai organizațiilor internaționale, care au discutat despre provocările generate de schimbările climatice, urbanizare, conservarea patrimoniului și incluziunea socială.

Desemnarea Beijingului readuce în atenție importanța protejării patrimoniului construit și a dezvoltării urbane sustenabile, teme aflate și pe agenda orașelor din România. Pentru arhitecții, urbaniștii și administrațiile locale românești, programul UNESCO-UIA reprezintă o platformă importantă de schimb de bune practici privind regenerarea urbană, conservarea patrimoniului și adaptarea orașelor la provocările climatice.

Beijing va continua astfel seria orașelor care au deținut acest statut, după Rio de Janeiro (2020), Copenhaga (2023) și Barcelona (2026), urmând să găzduiască în 2029 atât Congresul Mondial al Arhitecților, cât și un program extins de activități culturale și profesionale dedicate arhitecturii.