Bulgaria încasează aproape un miliard de euro din PNRR

Premierul bulgar Rumen Radev a făcut anunțul miercuri, înaintea ședinței obișnuite a Guvernului, precizând că fondurile au fost deblocate în urma îndeplinirii jaloanelor asumate în fața Uniunii Europene. Banii vor fi folosiți pentru construirea și modernizarea grădinițelor, extinderea rețelei de metrou, achiziția de elicoptere medicale și dezvoltarea unor capacități de stocare a energiei.

„Guvernul și majoritatea din Adunarea Națională au reușit să recupereze anii pierduți din cauza neglijenței și a slăbiciunii politice”, a declarat Radev, citat de Novinite, făcând referire la întârzierile lăsate de guvernele anterioare în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

El a adăugat că Bulgaria continuă să colaboreze cu partenerii europeni fără „promisiuni goale” și urmărește proiecte și reforme care aduc beneficii reale țării, protejând în același timp interesele naționale.

Sofia a renegociat angajamente din PNRR

Potrivit premierului, Executivul bulgar lucrează deja la îndeplinirea angajamentelor necesare pentru următoarea tranșă de finanțare din PNRR.

Radev a precizat că unele obiective din cadrul celei de-a cincea cereri de plată au fost renegociate, inclusiv în sectorul alimentării cu apă și canalizării, unde a fost eliminată propunerea privind introducerea unei taxe separate pentru contorul de apă.

Radev: reforme în interesul Bulgariei

Totodată, Guvernul încearcă să păstreze finanțarea europeană din Fondul pentru o Tranziție Justă destinată regiunilor miniere Stara Zagora, Kiustendil și Pernik, pentru sprijinirea tranziției de la economia bazată pe cărbune la activități cu emisii reduse de carbon.

Radev spune că Bulgaria urmărește să obțină reforme și proiecte care aduc beneficii reale, fără a face promisiuni pe care nu le poate respecta.

„Nu îi mințim pe partenerii noștri europeni și nu facem promisiuni fără acoperire. Căutăm soluții pentru reforme și proiecte valoroase, protejând în același timp interesele Bulgariei”, a spus Radev.