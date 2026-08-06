Cum a distrus Anthropic în secret milioane de cărți pentru a-și antrena inteligența artificială

Undeva, în labirintul de depozite din America, cotoarele cărților erau tăiate de mașini. Apoi, scanerele procesau conținutul lor în bloc, arată Euronews. În câteva milisecunde, munca care ar fi putut dura ani întregi dacă ar fi fost realizată de oameni a fost încărcată în eterul digital și, ulterior, folosită pentru a antrena modele de IA să reproducă vocea și structura limbilor noastre.

De acolo, hârtia a devenit deșeu, care a fost expediat către fabricile de reciclare pentru a fi transformat în pastă de hârtie și refolosit în produse precum hârtia igienică și cutiile de carton.

Cu un nume care evocă atât o operațiune sub acoperire, cât și documente care dezvăluie manevre financiare dubioase, „Proiectul Panama” a fost planul secret al companiei Anthropic „de a scana în mod distructiv toate cărțile din lume”.

„Nu vrem să se afle că lucrăm la acest proiect”, se menționa în document.

Dezvăluirea eforturilor obscure ale Anthropic a aruncat o nouă umbră asupra cursei înarmărilor în domeniul IA.

De asemenea, aceasta a oferit una dintre cele mai clare perspective de până acum asupra modului în care una dintre cele mai mari firme de IA din lume percepe munca autorilor, artiștilor, fotografilor și a altor creatori.

Cum a alimentat Proiectul Panama „fabrica de hârtie”

Proiectul Panama a început la începutul anului 2024, când directorii Anthropic au căutat cărți mai vechi decât cele disponibile online, care să-l învețe pe chatbotul său de IA, Claude, „cum să scrie bine”, în loc să imite „limbajul de proastă calitate de pe internet”, potrivit documentelor recent publicate.

Startup-ul a achiziționat zeci de mii de cărți odată de la mai mulți furnizori.

Apoi a externalizat munca grea de scanare și distrugere a cărților către un furnizor, care a folosit o mașină hidraulică pentru a tăia cotorul și a tăia paginile una câte una, astfel încât acestea să poată fi copiate și încărcate rapid folosind echipamente industriale de scanare.

Potrivit unui furnizor care a colaborat în cele din urmă cu Anthropic, compania „căuta un furnizor cu experiență în servicii de scanare a documentelor pentru a converti între 500.000 și două milioane de cărți într-o perioadă de șase luni”.

Răspunderea juridică

Proiectul Panama a devenit public abia prin intermediul a mii de pagini de documente judiciare dezvăluite într-un proces privind drepturile de autor intentat de un grup de autori, care au susținut că Anthropic a folosit ilegal operele lor pentru a-l antrena pe Claude.

În 2024, un grup de autori a intentat un proces colectiv împotriva Anthropic, susținând că firma a încălcat legile privind drepturile de autor prin utilizarea cărților piratate pentru antrenarea modelului său de IA.

În iulie, Anthropic – evaluată în prezent la 965 de miliarde de dolari – a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluționa cazul, sumă care acoperă aproximativ 500.000 de opere eligibile.

Acest caz este primul dintr-o serie de procese împotriva companiilor de IA care au ajuns la o înțelegere.

Meta, OpenAI, Google și Microsoft se confruntă, de asemenea, cu procese privind drepturile de autor intentate de autori care formulează acuzații similare de piraterie. Mai mulți autori care au ales să nu adere la acordul de acțiune colectivă au, de asemenea, procese individuale împotriva Anthropic.