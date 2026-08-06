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Armistițiul din Liban, în pericol. Doi soldați israelieni au fost uciși, iar luptele cu Hezbollah se reaprind

Armistițiul fragil dintre Israel și Hezbollah este pus din nou la încercare. Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului din iunie, armata israeliană a anunțat moartea a doi soldați în sudul Libanului, în timp ce schimburile de foc și loviturile aeriene riscă să reaprindă conflictul, transmite AP.
Armistițiul din Liban, în pericol. Doi soldați israelieni au fost uciși, iar luptele cu Hezbollah se reaprind
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
06 aug. 2026, 08:19, Știri externe
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Armata israeliană a confirmat că doi militari au fost uciși în timpul unor operațiuni desfășurate în sudul Libanului. Potrivit AP, alți patru soldați au fost răniți, fără ca autoritățile să ofere, deocamdată, detalii suplimentare despre circumstanțele atacului.

Este primul anunț oficial privind pierderi de vieți omenești în rândul armatei israeliene de la instaurarea armistițiului dintre Israel și Hezbollah, în luna iunie.

Armata israeliană a confirmat că doi militari au fost uciși în sudul Libanului. Sursa foto: Ramiz Dallah / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Israelul a răspuns cu lovituri aeriene

Cu o zi înainte, armata israeliană a lansat atacuri asupra unor poziții din sudul Libanului, susținând că Hezbollah a încălcat termenii încetării focului. Totodată, autoritățile israeliene au emis un ordin de evacuare pentru locuitorii satului Mansouri. Este prima avertizare de acest tip transmisă în Liban după mai multe săptămâni de relativă calmare a situației. Până în prezent, Hezbollah nu a comentat oficial incidentele.

Negocieri în paralel cu escaladarea

Escaladarea violențelor coincide cu o nouă rundă de negocieri desfășurată la Roma între reprezentanții Israelului și Libanului. Discuțiile vizează aplicarea acordului semnat pe 26 iunie, care prevede retragerea trupelor israeliene din zonele ocupate din sudul Libanului și preluarea controlului de către armata libaneză, în schimbul dezarmării Hezbollah.

Implementarea înțelegerii a întâmpinat însă numeroase dificultăți, iar incidentele armate continuă să alimenteze neîncrederea dintre cele două părți.

Un armistițiu care rămâne extrem de fragil

Actualul conflict dintre Israel și Hezbollah a izbucnit pe 2 martie, după ce gruparea șiită a lansat rachete peste frontieră la două zile după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului.

Deși încetarea focului convenită în iunie a redus intensitatea confruntărilor, armata israeliană continuă să controleze unele zone din sudul Libanului și desfășoară periodic lovituri aeriene și bombardamente, în timp ce riscul unei noi escaladări militare rămâne ridicat.

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