Schimb dur de replici între Ponta și Pîslaru în contextul disputei privind Legea decarbonizării: Am o părere proastă despre dumneavoastră

Într-o intervenție telefonică avută marți seara la B1 TV, Dragoș Pîslaru a spus, despre amendamentul privind închiderea centralelor pe cărbune doar după ce vor fi înlocuite, adoptat de Senat, că acesta nu era o urgență.

„Ideea este că acest amendament avea o urgență dacă exista un risc imminent de vreun fel, să se închide vreo capacitate. Ori guvernul, tocmai ce vă confirm, anunțase Comisia Europeană că noi nu vom mai putea închide capacități și negociasem deja ca penalitatea să fie o penalitate redusă, având în vedere că totuși ne-am îndeplinit cea mai mare parte din jalon”, a spus Pîslaru.

El a adăugat că adoptarea acestui amendament „duce direct în blocarea cererilor de plată PNRR și penalitate pentru faptul că trebuie să dai banii înapoi primiți pe cererea de plată 2. Deci asta încerc să explic. Este o situație creată strict de grupul parlamentar PSD și nu are nicio justificare legată de PNRR și nu este un risc iminent să se fie închis ceva în perioada următoare”.

Ponta: „Am o părere proastă despre dumneavoastră”

Aflat în studio, fostul premier Victor Ponta a fost întrebat despre decizia PSD.

„Foarte bine a făcut. Dacă a făcut așa, foarte bine a făcut pentru că proprii miniștrii PSD pe vremea mea nu îndrăzneau să închidă absolut nimic. Dacă au închis, foarte rău au făcut și PSD-ul a greșit și v-a plăti foarte tare”, a spus Ponta.

În timpul discuțiilor, Victor Ponta i-a spus lui Dragoș Pîslaru că nu i-a răspuns la o întrebare „dacă-i frumos la RAAPPS”.

„Lucrurile sunt mult prea grave ca să stau să mă țin de prostiile pe care dumneavoastră le inventați aici”, a spus Pîslaru.

Victor Ponta a continuat: „Iertați-mă, eu am fost extrem de politicos deși am o părere proastă despre dumneavoastră ca persoană”.