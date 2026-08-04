Nicușor Dan avertizează că ar putea retrimite în Parlament Legea decarbonizării

Proiectul de lege privind decarbonizarea a fost adoptat marți de Senat, camera decizională.

Proiectul a fost adoptat cu amendamentul depus de PSD , care prevede că centralele pe cărbune își continuă activitatea până când vor fi înlocuite cu noi structuri energetice.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles pentru a renegocia și amâna termenul limită de 31 august privind închiderea centralelor pe cărbune. Ilie Bolojan a spus că „deciziile populiste privind centralele pe cărbune pot aduce României corecții de peste un miliard de euro”.

Președintele Nicușor Dan a intervenit marți seara în această dezbatere. El susține că a urmărit cu atenție luările de poziții privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare.

„Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a promulgat alte legi

Șeful statului a anunțat marți seara că a promulgat o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE.

„Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat. Pentru români, fondurile din PNRR înseamnǎ sevicii mai bune și creșterea calitǎții vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi”, a spus Nicușor Dan.

El adaugă că aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului: „Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri. Un proiect important este și Codul urbanismului, care reprezintă un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-am inițiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative”.