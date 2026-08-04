Ilie Bolojan avertizează că statul va primi penalități dacă nu va închide la timp centralele pe cărbune

„Problema la acest proiect este amendamentul care nu va rezolva nimic în sensul de a nu închide centrale pe cărbune în trimestru 3 din acest an”, a declarat Bolojan.

Acesta a precizat că centralele pe cărbune nu pot fi închise pentru că statul nu are cu ce să le înlocuiască. El a dat ca exemplu centrala de la Craiova. „Pentru că 5 ani de zile n-am făcut ceea ce trebuie și nu poți să lași un oraș fără încălzire”, a explicat premierul interimar Ilie Bolojan.

Însă, potrivit premierului Ilie Bolojan, acest amendament „intervine într-un jalon pe care anii trecuți, prin ordonanțele care au fost aprobate”, România l-a închis.

Statul a încasat deja banii pentru acest jalon, iar modificările legislative riscă să ne creeze probleme suplimentare cu Comisia Europeană, „la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem”, după cum explică premierul interimar.

Acesta a mai precizat: „Dacă în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare și știm asta, dar dacă facem și această modificare, riscăm, v-am spus, să avem alte penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”, atrage atenția premierul interimar Ilie Bolojan.

Bolojan: „Nu rezolvăm nimic votând un astfel de amendament”

„Nu rezolvăm nimic, stimați colegi, votând un astfel de amendament”, a conchis premierul în dezbaterea din Senat privind Decarbonizarea.

Ultimele amendamente dezbătute în senat, introduse la OUG privind Decarbonizarea sistemului energetic, care stipulează că nicio centrală pe cărbune nu ar trebui închisă până când nu vor fi puse în funcțiune alte capacități noi care să le înlocuiască.

Pe deoparte, voci din rândul PSD acuză că amendamentul era unui necesar. Senatorul Daniel Cătălin Zamfir spune că închiderea capacităților pe cărbune „nu se poate întâmpla”.

„Nevoia acestui amendament a apărut în urma situației evidente create încă de la adoptarea PNRR-ului. Vreau să vă aduc aminte tuturor că acest PNRR creat în 2021, avându-l artizan principal pe primul-ministru Cîțu, (…) și cu domnul Popescu, care au angajat România la închiderea capacităților pe cărbune cu final 31 august 2026. E bine, lucrul ăsta evident că nu se poate întâmpla, având în vedere toată perioada parcursă de atunci”, a declarat Zamfir în plenul Senatului.

Potrivit G4 Media, amendamentul care modifică OUG nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic a fost adoptat cu 73 de voturi „pentru”, 42 de abțineri și niciun vor contra.