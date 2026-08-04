Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan avertizează că statul va primi penalități dacă nu va închide la timp centralele pe cărbune

Ilie Bolojan avertizează că statul va primi penalități dacă nu va închide la timp centralele pe cărbune

Vorbind despre amendamentele supuse votului în Senat cu privire la Decarbonizare, premierul Ilie Bolojan a precizat, în dezbaterea de marți, că dacă statul nu nu va închide centralele pe cărbune, s-ar putea să se aleagă cu penalități. În același timp, voci din PSD afirmă că „acest lucru nu se poate întâmpla”.
Unii imigranți marocani din Ceuta susțin că vor să ajungă în România sau în Rusia
Unii imigranți marocani din Ceuta susțin că vor să ajungă în România sau în Rusia
Diana Buzoianu acuză PSD că a modificat „din pix” Strategia pentru biodiversitate: Sper ca România să-și obțină miliardul de euro
Diana Buzoianu acuză PSD că a modificat „din pix” Strategia pentru biodiversitate: Sper ca România să-și obțină miliardul de euro
Radu Miruță anunță că Metrorex și CFR nu vor fi afectate de măsurile pentru reducerea consumului de energie
Radu Miruță anunță că Metrorex și CFR nu vor fi afectate de măsurile pentru reducerea consumului de energie
Femeie arestată după ce a încercat să trimită 35 de doze de cocaină în Austria prin curier
Femeie arestată după ce a încercat să trimită 35 de doze de cocaină în Austria prin curier
Șoferii primesc o veste bună: un nou tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis în acest an
Șoferii primesc o veste bună: un nou tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis în acest an
Daiana Rob
04 aug. 2026, 16:43, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Problema la acest proiect este amendamentul care nu va rezolva nimic în sensul de a nu închide centrale pe cărbune în trimestru 3 din acest an, a declarat Bolojan. 

Acesta a precizat că centralele pe cărbune nu pot fi închise pentru că statul nu are cu ce să le înlocuiască. El a dat ca exemplu centrala de la Craiova. „Pentru că 5 ani de zile n-am făcut ceea ce trebuie și nu poți să lași un oraș fără încălzire”, a explicat premierul interimar Ilie Bolojan.

Însă, potrivit premierului Ilie Bolojan, acest amendament „intervine într-un jalon pe care anii trecuți, prin ordonanțele care au fost aprobate”, România l-a închis.

Statul a încasat deja banii pentru acest jalon, iar modificările legislative riscă să ne creeze probleme suplimentare cu Comisia Europeană, „la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem”, după cum explică premierul interimar. 

Acesta a mai precizat: „Dacă în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare și știm asta, dar dacă facem și această modificare, riscăm, v-am spus, să avem alte penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”, atrage atenția premierul interimar Ilie Bolojan. 

Bolojan: „Nu rezolvăm nimic votând un astfel de amendament”

„Nu rezolvăm nimic, stimați colegi, votând un astfel de amendament”, a conchis premierul în dezbaterea din Senat privind Decarbonizarea.

Ultimele amendamente dezbătute în senat, introduse la OUG privind Decarbonizarea sistemului energetic, care stipulează că nicio centrală pe cărbune nu ar trebui închisă până când nu vor fi puse în funcțiune alte capacități noi care să le înlocuiască.

Pe deoparte, voci din rândul PSD acuză că amendamentul era unui necesar. Senatorul Daniel Cătălin Zamfir spune că închiderea capacităților pe cărbune „nu se poate întâmpla”. 

Nevoia acestui amendament a apărut în urma situației evidente create încă de la adoptarea PNRR-ului. Vreau să vă aduc aminte tuturor că acest PNRR creat în 2021, avându-l artizan principal pe primul-ministru Cîțu, (…) și cu domnul Popescu, care au angajat România la închiderea capacităților pe cărbune cu final 31 august 2026. E bine, lucrul ăsta evident că nu se poate întâmpla, având în vedere toată perioada parcursă de atunci”, a declarat Zamfir în plenul Senatului.

Potrivit G4 Media, amendamentul care modifică OUG nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic a fost adoptat cu 73 de voturi „pentru”, 42 de abțineri și niciun vor contra.

Recomandarea video

Misiunea – Menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Ce operațiuni fac acum autoritățile pentru a crește nivelul Dunării la Centrala Nuclearelectrică. Ministrul Radu Miruță: Nivelul apei la centrală a crescut cu doi centrimetri
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Ucraina lansează „Inițiativa Carpatică”, alianță din care face parte și România. Ce presupune noul proiect anunțat de Zelenski
Gandul
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Dunărea a ajuns un pârâu la Corabia, cu apă până la genunchi și bărci înțepenite în nisip: „Nu poți să te cerți cu natura”
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia