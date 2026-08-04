Dezvăluire. Rușii pregătesc o invazie printr-o regiune din apropierea Kievului

Rușii pregătesc o invazie în zona Cernihiv, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demcenko.

Regiunea Cernihiv se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei, i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană Kiev. În prezent, în zonă nu există o linie a frontului.

În celelalte părți ale frontului luptele continuă dar fără victorii sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere îi intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei.