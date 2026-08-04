Prima pagină » Politic » Dezvăluire. Rușii pregătesc o invazie printr-o regiune din apropierea Kievului

Dezvăluire. Rușii pregătesc o invazie printr-o regiune din apropierea Kievului

Rușii pregătesc o invazie printr-o regiune din apropierea Kievului. Dezvăluirea a fost făcută de serviciile secrete ucrainene.
Dezvăluire. Rușii pregătesc o invazie printr-o regiune din apropierea Kievului
Sursă foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
04 aug. 2026, 17:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rușii pregătesc o invazie în zona Cernihiv, susțin ucrainenii. Potrivit Nexta, serviciile de informații ucrainene au date despre planurile Rusiei de a invada zona. Dezvăluirea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Graniță de Stat, Andrei Demcenko.

Regiunea Cernihiv se află în nordul Ucrainei și se învecinează cu Rusia și Belarus. O eventuală penetrare a zonei, i-ar duce pe ruși foarte aproape de capitala ucraineană Kiev. În prezent, în zonă nu există o linie a frontului.

În celelalte părți ale frontului luptele continuă dar fără victorii sau înfrângeri importante. În schimb, ambele tabere îi intensifică atacurile aeriene asupra țintelor militare și civile de pe teritoriul Ucrainei și Rusiei.

Recomandarea video

Misiunea – Menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Ce operațiuni fac acum autoritățile pentru a crește nivelul Dunării la Centrala Nuclearelectrică. Ministrul Radu Miruță: Nivelul apei la centrală a crescut cu doi centrimetri
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Ucraina lansează „Inițiativa Carpatică”, alianță din care face parte și România. Ce presupune noul proiect anunțat de Zelenski
Gandul
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Am verificat cum economisesc energie instituțiile publice. Doar trei au stins luminile pe timpul nopții
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia