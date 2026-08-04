Nu doar rafinăriile sunt bombardate: centrele de date AI au devenit noua țintă a războiului dintre Iran și SUA

Iranul a vizat în ultimele luni mai multe centre de date din statele din Golf, iar SUA au lovit, la rândul lor, un centru de date din Iran. CNN anunță că este pentru prima dată când astfel de facilități sunt atacate fizic în timpul unui conflict armat.

Centrele AI, pe lista țintelor militare

Printre instalațiile lovite se află și un centru de date Amazon Web Services (AWS) din Bahrain. Imaginile din satelit indică distrugeri importante, iar serviciile companiei au înregistrat întreruperi în regiune după atacurile din aprilie și iulie. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a publicat anterior o listă cu 29 de obiective tehnologice considerate ținte legitime, inclusiv infrastructuri asociate Amazon, Google, Microsoft, Nvidia și Palantir. Regimul iranian susține că aceste centre de date găzduiesc servicii utilizate de armata și serviciile de informații americane. Amazon, de exemplu, participă la programul Joint Warfighting Cloud Capability, un proiect de aproximativ 9 miliarde de dolari destinat infrastructurii cloud a armatei SUA.

De ce sunt atât de importante

În ultimii ani, statele din Golf au investit masiv în inteligența artificială și încearcă să devină al treilea mare centru mondial pentru AI, alături de Statele Unite și China. Arabia Saudită direcționează o parte importantă din fondul său suveran, estimat la 1.000 de miliarde de dolari, către proiecte de inteligență artificială. Emiratele Arabe Unite dezvoltă, împreună cu OpenAI, Oracle, Nvidia și Cisco, proiectul Stargate, considerat cel mai mare complex de centre de date AI construit în afara SUA. În total, statele din Golf au promis investiții de peste 2.000 de miliarde de dolari în proiecte de inteligență artificială dezvoltate împreună cu Statele Unite.

O vulnerabilitate nouă

Specialiștii spun că atacarea centrelor de date schimbă modul în care sunt privite conflictele moderne. Aceste facilități nu stochează doar informații comerciale, ci pot susține simultan aplicații civile, infrastructuri critice și operațiuni militare. În plus, centrele de date sunt dificil de protejat împotriva rachetelor și dronelor. Deși operatorii folosesc sisteme de redundanță pentru ca serviciile să poată fi preluate de alte locații în cazul unei avarii, distrugerea fizică a unor astfel de instalații poate produce pierderi financiare uriașe și poate afecta dezvoltarea tehnologiilor AI.

Costurile cresc, iar investitorii devin mai prudenți

Conflictul începe deja să influențeze industria. Companiile de asigurări majorează primele pentru centrele de date amplasate în regiuni considerate cu risc ridicat, iar unele refuză chiar să mai ofere acoperire. Experții avertizează că, deși statele din Golf dispun de resurse financiare considerabile și își mențin planurile de investiții în inteligența artificială, tot mai multe companii ar putea ezita să construiască infrastructură în zonă dacă aceasta devine o țintă militară. Atacurile asupra centrelor de date arată că, în noua competiție globală pentru inteligența artificială, infrastructura digitală este privită tot mai mult ca un obiectiv strategic, la fel de important precum rafinăriile, porturile sau bazele militare.