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Trump spune că Exxon și Chevron au câștigat „prea mulți bani” din creșterea prețului petrolului în timpul războiului cu Iran: „Nu-mi place”

Președintele Donald Trump a declarat luni că ExxonMobil și Chevron au câștigat „prea mulți bani” în urma creșterii prețului petrolului în contextul războiului cu Iran.
Trump spune că Exxon și Chevron au câștigat „prea mulți bani” din creșterea prețului petrolului în timpul războiului cu Iran: „Nu-mi place”
Iulian Moşneagu
03 aug. 2026, 22:49, Știri externe
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„Câștigă prea mulți bani din cauza penuriei”, le-a spus Trump jurnaliștilor, la Casa Albă. „Nu-mi place”.

Exxon și Chevron au raportat vineri profituri uriașe pentru al doilea trimestru. Câștigurile Chevron au crescut cu aproape 400%, la 12 miliarde de dolari, față de 2,5 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul Exxon s-a dublat, ajungând la 14,5 miliarde de dolari, comparativ cu 7,1 miliarde de dolari în urmă cu un an, potrivit CNBC.

„Chevron, prea mulți bani. ExxonMobil, prea mulți bani”, a spus Trump. „Vor trebui să dea o parte din acești bani înapoi publicului și ar fi bine să reducă prețul de la pompă, prețul plătit de consumatori”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Prețul petrolului american a crescut cu aproximativ 20% după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, pe 28 februarie. Teheranul a ripostat blocând Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării de petrol din istorie.

În perioada aprilie-iunie, petrolul american a avut un preț mediu de aproximativ 92 de dolari pe baril, cu circa 27% mai mare decât în primul trimestru.

Acțiunile Chevron au scăzut cu peste 2%, iar cele ale Exxon au scăzut cu aproximativ 1% după declarațiile lui Trump.

Acțiunile marilor companii petroliere se aflau deja în scădere luni, în condițiile în care prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, pe fondul speranțelor că discuțiile dintre Statele Unite și Iran ar putea preveni o nouă escaladare.

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