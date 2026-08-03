Trump spune că Exxon și Chevron au câștigat „prea mulți bani” din creșterea prețului petrolului în timpul războiului cu Iran: „Nu-mi place”

„Câștigă prea mulți bani din cauza penuriei”, le-a spus Trump jurnaliștilor, la Casa Albă. „Nu-mi place”.

Exxon și Chevron au raportat vineri profituri uriașe pentru al doilea trimestru. Câștigurile Chevron au crescut cu aproape 400%, la 12 miliarde de dolari, față de 2,5 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul Exxon s-a dublat, ajungând la 14,5 miliarde de dolari, comparativ cu 7,1 miliarde de dolari în urmă cu un an, potrivit CNBC.

„Chevron, prea mulți bani. ExxonMobil, prea mulți bani”, a spus Trump. „Vor trebui să dea o parte din acești bani înapoi publicului și ar fi bine să reducă prețul de la pompă, prețul plătit de consumatori”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Prețul petrolului american a crescut cu aproximativ 20% după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, pe 28 februarie. Teheranul a ripostat blocând Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării de petrol din istorie.

În perioada aprilie-iunie, petrolul american a avut un preț mediu de aproximativ 92 de dolari pe baril, cu circa 27% mai mare decât în primul trimestru.

Acțiunile Chevron au scăzut cu peste 2%, iar cele ale Exxon au scăzut cu aproximativ 1% după declarațiile lui Trump.

Acțiunile marilor companii petroliere se aflau deja în scădere luni, în condițiile în care prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, pe fondul speranțelor că discuțiile dintre Statele Unite și Iran ar putea preveni o nouă escaladare.