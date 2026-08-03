Extinderea serviciului militar în Danemarca a început. Prințesa Isabella se numără printre primii recruți

Danemarca a început luni implementarea noului sistem de serviciu militar extins, odată cu încorporarea a aproximativ 1.600 de recruți care vor efectua un stagiu de 11 luni, față de cele patru luni prevăzute anterior, notează Reuters.

Noile prevederi ale instrucției militare

Modificările au fost anunțate încă din 2024, iar în 2025 s-a adăugat și prevederea care introduce includerea femeilor în sistemul de recrutare obligatorie.

Totodată, autoritățile daneze intenționează să crească numărul recruților de la aproximativ 5.000 pe an la 7.500 până în 2033.

Printre cei care și-au început luni serviciul militar se numără și Prințesa Isabella a Danemarcei, în vârstă de 19 ani, fiica cea mare a regelui Frederik și a reginei Maria.

Noii recruți vor urma cinci luni de pregătire militară de bază, urmate de șase luni de serviciu operațional. Armata daneză introduce, de asemenea, noi specializări, inclusiv un pluton de drone în cadrul Comandamentului pentru Operații Speciale.

Dislocarea de trupe în Groenlanda

În această lună, Danemarca urmează să trimită, pentru prima dată, recruți în Groenlanda. O companie formată din peste 100 de militari va desfășura un stagiu de o lună, preluând unele atribuții operaționale de la militarii profesioniști.

Trimiterea trupei în regiune poartă o încărcătură politică deosebită, întrucât președintele american Donald Trump a cerut în repetate rânduri anexarea teritoriului autonom din motive de securitate națională. Pretențiile teritoriale exprimate de Washington au fost respinse atât de guvernul de la Copenhaga, cât și de cel de la Nuuk.

Serviciul militar din Danemarca funcționează pe baza unui sistem de selecție prin tragere la sorți pentru toți tinerii apți care împlinesc 18 ani, însă în ultimii ani majoritatea locurilor au fost ocupate de voluntari, loteria fiind utilizată doar pentru completarea contingentelor.

Danemarca se alătură astfel celorlalte state nordice, Suedia, Finlanda și Norvegia, precum și țărilor baltice Estonia, Letonia și Lituania, care mențin sisteme de serviciu militar bazate pe conscripție.