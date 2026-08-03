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Avion de recunoaștere al NATO a survolat astăzi timp de 9 ore Marea Neagră. Rusia stă cu ochii pe el

Un avion de recunoaștere NATO, Bombardier Artemis II, a efectuat, în cursul zilei, o misiune record de nouă ore deasupra Mării Negre.
Avion de recunoaștere al NATO a survolat astăzi timp de 9 ore Marea Neagră. Rusia stă cu ochii pe el
Sorina Matei
03 aug. 2026, 19:22, Știri externe
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Un avion de recunoaștere NATO, Bombardier Artemis II, a efectuat și în cursul zilei de astăzi o misiune record de nouă ore deasupra Mării Negre, a anunțat TASS, citând o sursă din serviciile de control al traficului aerian ale UE.

De obicei, acest avion efectuează două sau trei ture deasupra zonei, ceea ce îi ocupă aproximativ două sau trei ore.

Informațiile privind survolul avionului NATO deasupra Mării Negre au fost difuzate și de Flightradar24.

În dimineața zilei de 3 august, avionul a decolat de pe un aerodrom din România și a zburat de-a lungul coastei turcești spre Teritoriul Krasnodar.

Lângă Tuapse și Soci, aeronava se afla în spațiul aerian internațional la o altitudine de peste 10.000 de metri și nu a trecut granița cu Rusia.

Conform serviciilor de urmărire, avionul a efectuat o scurtă manevră în largul coastei Kubanului. Ulterior, și-a schimbat cursul și s-a îndreptat spre Bulgaria și România.

Bombardier ARTEMIS II este o platformă specializată de informații electronice, concepută pentru colectarea și procesarea informațiilor secrete. Zborurile unor astfel de aeronave în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre sunt detectate periodic în apropierea frontierei de sud a Rusiei.

Deplasarea bombardierului ARTEMIS II are loc peste apele neutre ale Mării Negre, în apropierea coastei de sud a Rusiei și a graniței cu Turcia. Zborul are loc la o altitudine de aproximativ 10.000 de metri, fără a încălca nicio limită.

Și săptămâna trecută două avioane de recunoaștere NATO au survolat Marea Neagră toată ziua, în preajma României.

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