Metalul esențial pentru telefoane, mașini electrice și AI ar putea atinge un nou record. Furtunile mortale au blocat minele din Chile

Furtunile puternice care au lovit Chile în ultima săptămână au provocat inundații rapide și ninsori neobișnuit de abundente în Munții Anzi. Cel puțin 13 persoane au murit, iar mai multe exploatări miniere administrate de unii dintre cei mai mari producători mondiali au fost oprite sau au funcționat la capacitate redusă.

Impactul imediat asupra producției pare, deocamdată, limitat. Problemele au apărut însă într-un moment extrem de sensibil pentru piață. Chile asigură peste o cincime din producția minieră mondială de cupru: aproximativ 22,9% în 2025 și 21,6% în primul trimestru din 2026, potrivit Comisiei Chiliene pentru Cupru.

De ce este cuprul atât de important

Cuprul este folosit pentru cabluri, transformatoare, sisteme de răcire, motoare electrice și aproape toate echipamentele care transportă sau folosesc cantități mari de energie.

Un centru de date pentru inteligența artificială are nevoie de cantități semnificative de cupru pentru conectarea serverelor, alimentarea sistemelor și extinderea rețelelor electrice. Metalul este indispensabil și pentru smartphone-uri, automobile electrice, electrocasnice, panouri solare și utilaje industriale.

Creșterea cererii se reflectă deja în rezultatele marilor companii miniere. Rio Tinto a raportat o creștere de 43% a profitului de bază în primul semestru din 2026, susținută de diviziile de cupru și aluminiu și de dezvoltarea centrelor de date.

Marile grupuri miniere își reorganizează afacerile în jurul cuprului. BHP și Rio Tinto, cunoscute în trecut în special pentru minereul de fier, obțin acum o parte tot mai mare din profituri din metalele necesare electrificării și infrastructurii digitale.

Analiștii consideră că opririle provocate de furtunile din Chile nu sunt suficiente, singure, pentru a destabiliza piața mondială. Dacă avariile se dovedesc însă mai grave decât se estimează sau dacă apar noi probleme la exploatările importante, cumpărătorii ar putea ajunge să concureze pentru o cantitate și mai redusă de metal.

În acest scenariu, cuprul ar putea depăși maximul istoric în cursul acestui an, ceea ce ar crește costurile pentru construirea centrelor de date, dezvoltarea rețelelor electrice și fabricarea automobilelor și echipamentelor electronice.

O mină importantă ar putea rămâne oprită până la trei săptămâni

Una dintre cele mai afectate exploatări este mina Caserones, operată de compania canadiană Lundin Mining în regiunea Atacama.

Mina a rămas fără energie electrică pe 18 iulie, după ce ninsorile abundente au avariat două turnuri ale liniei de alimentare. Compania estimează că repararea infrastructurii, restabilirea completă a energiei și reluarea treptată a activității vor dura între două și trei săptămâni.

Generatoarele de rezervă mențin în funcțiune infrastructura critică, iar drumurile de acces sunt redeschise progresiv. Angajații aflați la exploatare au fost înlocuiți în condiții de siguranță cu echipe noi, potrivit Lundin Mining.

Ploile au afectat temporar și mina Candelaria, deținută de aceeași companie. Uzina de procesare a continuat însă să funcționeze folosind minereul existent în depozite, iar activitatea minieră a revenit între timp la capacitate maximă.

La Los Pelambres, una dintre cele mai importante mine din Chile, Antofagasta a oprit controlat extracția și instalația de procesare după precipitațiile intense și penele repetate de curent. Activitatea a fost ulterior reluată, fără avarii semnificative ale echipamentelor sau infrastructurii, iar compania și-a menținut prognoza anuală de producție.

Furtunile au afectat și operațiuni ale Codelco, Anglo American și Barrick. În unele zone, angajații au fost evacuați cu elicopterele după ce drumurile au devenit impracticabile.

Cuprul se apropie din nou de record

Problemele din Chile au readus în atenția investitorilor fragilitatea aprovizionării mondiale. Cuprul pentru livrare în septembrie a urcat joi până la aproximativ 6,49 dolari pe livră pe piața Comex din New York, ajungând la doar câteva procente de maximul înregistrat la începutul lunii iunie.

Pe Bursa Metalelor din Londra, cuprul a fost tranzacționat la aproximativ 13.753 de dolari pe tonă. Stocurile LME au scăzut cu peste 10.000 de tone într-o singură săptămână, un nou semnal că metalul disponibil în afara Statelor Unite devine tot mai greu de găsit.

O parte importantă a cuprului disponibil la nivel global a fost atrasă către depozitele americane, în condițiile în care traderii și companiile s-au pregătit pentru posibile taxe vamale impuse de Washington. Aproximativ 58% din stocurile mondiale vizibile se află în prezent în Statele Unite, potrivit unei analize Reuters.

Acumularea nu reflectă neapărat o explozie a consumului american, ci mutarea metalului din alte piețe către SUA, unde poate fi păstrat strategic sau vândut mai scump. În același timp, stocurile din depozitele urmărite de bursele din Londra și Shanghai au scăzut.

ING estimează că piața mondială a cuprului ar putea înregistra în 2026 un deficit de aproximativ 35.000 de tone, pe fondul problemelor de producție din Chile, Indonezia, Republica Democrată Congo și Zambia, precum și al cererii constante pentru electrificare și infrastructură energetică.