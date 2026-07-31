Fitch anunță azi ratingul României | Ce s-ar întâmpla dacă am trece la „junk”

Fitch revizuiește vineri ratingul suveran de țară pentru Cehia, Croația și România, dar toți ochii sunt îndreptați spre țara noastră, care este cea mai de interes, din cauza instabilității politice și a contextului economic complicat.

Ca toate marile bănci de investiții, Erste Group publică periodic estimări privind deciziile agențiilor de rating, pentru a-și informa investitorii și clienții.

Erste Group estimează că Fitch nu va trece România la junk

În acest caz, analiștii băncii estimează că Fitch nu va modifica ratingul suveran al României (cel puțin, nu în minus, ceea ce ar fi devastator), însă decizia aparține exclusiv agenției de rating, în ciuda dificultăților politice și economice prin care trece România.

O analiză din această săptămână a Erste Group anticipa că nu vor fi modificări majore pentru România și nici pentru celelalte două economii aflate în discuție.

„Deși România se află în mod clar în centrul atenției, ne așteptăm ca niciuna dintre cele trei țări menționate să nu înregistreze modificări ale ratingului sau ale perspectivei”, notează analiștii Erste Group.

Evaluarea Fitch este urmărită cu atenție de investitori, pentru că influențează costurile de finanțare ale statului și percepția asupra riscului investițional.

Erste: investitorii au nevoie de stabilitate și predictibilitate

Erste Group transmite însă că menținerea ratingului nu elimină provocările cu care se confruntă economia românească.

CEO-ul Erste Group, Peter Bosek, și directorul financiar, Stefan Dörfler, spun că România traversează o perioadă marcată de inflație ridicată, măsuri de consolidare fiscală și incertitudine politică, factori care afectează deciziile de investiții.

Potrivit acestora, România rămâne una dintre cele mai importante piețe pentru Erste, iar performanțele operațiunilor locale din ultimii ani au fost solide, atât din perspectiva profitabilității, cât și a calității activelor.

Totuși, contextul macroeconomic actual este mai dificil, iar investitorii au nevoie, înainte de toate, de stabilitate și predictibilitate.

Mesajul Erste este că fundamentele economiei și ale sistemului bancar rămân solide, însă încrederea investitorilor va depinde de capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și reformele asumate.

PNRR și finanțarea statului, argumente urmărite de investitori

În analiza sa, Erste amintește că Parlamentul României s-a reunit în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie pentru dezbaterea unor proiecte legislative care reprezintă jaloane importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Considerăm că procesul legislativ se va desfășura fără dificultăți”, apreciază analiștii băncii.

Erste mai subliniază că cererea pentru titlurile de stat românești continuă să depășească oferta, în condițiile în care Ministerul Finanțelor a programat în această săptămână emisiuni de obligațiuni cu scadențele în 2031 și 2040.

Ministerul Finanțelor: Menținerea ratingului este esențială pentru stabilitatea financiară

În pregătirea evaluării Fitch, reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut, pe 14 iulie, discuții tehnice cu specialiștii agenției de rating.

La acel moment, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut că Guvernul își menține angajamentul pentru consolidarea fiscală și implementarea reformelor convenite cu Comisia Europeană.

„Menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă. Ratingul nu este doar un indicator tehnic: el influențează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice”, declara Alexandru Nazare.

Specialiștii din MF precizau atunci că programul de finanțare al statului pentru 2026 se desfășoară conform calendarului și reafirmau că prioritățile pe termen mediu rămân consolidarea finanțelor publice, creșterea veniturilor bugetare și accelerarea investițiilor în infrastructură.

Fitch urmează să publice vineri oficial decizia privind ratingul de credit suveran și perspectiva României după închiderea piețelor financiare.