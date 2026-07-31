OMV Petrom, profit net de 1,8 miliarde de lei, în scădere cu 14%. Christina Verchere, CEO: „Prima jumătate a anului a fost marcată de o volatilitate semnificativă a prețurilor”

Rezultatul din exploatare CCA ale Grupului OMV Petrom excluzând elementele speciale a fost de 3 miliarde lei în primele șase luni din 2026, în creștere cu 21%, într-un mediu de piață cu prețuri ridicate ale mărfurilor; rezultatul a fost susținut de contribuțiile mai mari din segmentul Gaze și energie și Rafinare și marketing, arată rezultatele Grupului OMV Petrom pentru perioada ianuarie – iunie 2026, anunțate vineri dimineață.

Este vorba de rezultate susținute de modelul de business integrat, într-un context de prețuri ridicate ale mărfurilor, după cum precizează oficialii companiei.

Profitul net a scăzut cu 14%, la 1,8 miliarde de lei, fiind afectat de rezultatul financiar care reflectă, în principal, venituri nete mai reduse din dobânzi și de taxa de solidaritate în Explorare și producție în trimestrul doi din 2026.

În aceeași perioadă, investițiile au fost de 3,7 miliarde de lei, cu 13% mai mari, care susțin implementarea proiectelor strategice majore, inclusiv proiectul de exploatare a gazelor naturale din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, în cote egale cu producătorul național de gaze Romgaz.

Contribuția la bugetul de stat a crescut cu 29%, la 10,2 miliarde de lei.

„Asigurarea unei aprovizionări fiabile cu energie rămâne o prioritate în contextul perturbărilor actuale de pe piață”

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, precizează că rezultatele raportate joi vin pe fondul unei volatilități semnificative a prețurilor mărfurilor, iar asigurarea unei aprovizionări fiabile cu energie rămâne o prioritate în contextul perturbărilor actuale de pe piață.

„Prima jumătate a anului a fost marcată de o volatilitate semnificativă a prețurilor mărfurilor, acestea atingând niveluri record pe fondul crizei din Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor legate de întreruperile în aprovizionare. În acest context, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale s-a ridicat la 3 miliarde lei, în timp ce profitul net a scăzut la 1,8 miliarde lei, reflectând impactul unui rezultat financiar negativ și al impozitului de solidaritate. În același timp, contribuția noastră la bugetul de stat a crescut la 10 miliarde de lei”, a declarat Christina Verchere, în comunicatul transmis vineri dimineața.

În ceea ce privește investițiile, șefa OMV Petrom a anunțat că grupul a investit 3,7 miliarde de lei in primele șase luni, atât pentru proiecte strategice precum Neptun Deep, programul SAF/HVO de la Petrobrazi și proiectele de energie din surse regenerabile, cât si pentru investiții semnificative in activitatea noastră tradiționala de explorare si producție.

„Prin operațiunile noastre, am asigurat aprovizionarea neîntreruptă cu energie a clienților noștri, menținând în același timp un ritm susținut de progres în procesul nostru de transformare. Asigurarea unei aprovizionări fiabile cu energie rămâne o prioritate în contextul perturbărilor actuale de pe piață. Pentru 2026, planificăm investiții de 9 miliarde de lei pentru a susține si a contribui la creșterea capacității de producție de energie a României, a conchis Christina Verchere.

Aspecte-cheie din primul semestru

Explorare și Producție

„Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 1.548 mil lei, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, efectul pozitiv al prețurilor mai mari la țiței și gaze naturale si al volumelor mai mari de vânzări de gaze naturale, fiind contrabalansat în mare parte de impozitarea mai ridicată în E&P și de volumele mai mici de vânzări de țiței.

Producția a fost relativ stabilă la 103 bep/zi, datorită contribuției reparațiilor capitale la sonde și a sondelor noi si a impactului mai mic din activitățile de mentenanță, care au compensat parțial declinul natural.

Costul unitar de producție a fost de 18,4 USD/bep, în creștere cu 4%, în principal ca urmare a efectului nefavorabil al cursului de schimb valutar și a volumelor mai mici disponibile pentru vânzare.

Rafinare și Marketing

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 1.253 mil lei, cu 33% mai mare față de 1-6/25, susținut de volume mai mari de vânzări și de gradul mai mare de utilizare a rafinăriei, parțial compensate de impactul negativ al intervenției temporare de reglementare.

Marja realizată de rafinare a fost ușor sub nivelul din 2025 reflectând impactul măsurilor de reglementare din T2, în ciuda unui indicator marjă de rafinare de 18,4 USD/bep.

Rata de utilizare a rafinăriei a fost de 97%, susținând disponibilitatea produselor și siguranța aprovizionării.

Volumele de vânzări cu amănuntul la nivelul grupului au crescut cu 5%, în contextul distorsiunilor de piață generate de intervențiile de reglementare.

Gaze și Energie

Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 318 mil lei, față de (94) mil lei în 1-6/25, cu o contribuție pozitivă din partea activității de energie electrică în urma dereglementării pieței, în timp ce activitatea de gaze naturale a înregistrat rezultate solide, susținute de volume mai mari de vânzări.

Volume totale de vânzări de gaze naturale de 26,1 TWh, în creștere cu 15% față de 1-6/25, reflectând volume de vânzări mai mari către piața angro, clienții finali și consumul mai mare al centralei electrice Brazi.

Producția centralei electrice Brazi a crescut la 2,1 TWh, cu 14% mai mare decât în 1-6/25, reprezentând 8% din mixul de generare al României, în ciuda unei opriri planificate de mai lungă durată.

Evenimente speciale

România: Neptun Deep a avansat către prima producție de gaze în 2027, cu instalarea platformei de producție în ape de mică adâncime, finalizarea a șase sonde și a conductei către țărm.

Bulgaria: Operațiunile de foraj în perimetrul Han Asparuh au fost finalizate. Deși nu au fost identificate volume semnificative de gaze naturale, sondele contribuie la o mai bună înțelegere a geologiei zonei. OMV Petrom s-a extins în Marea Neagră prin alăturarea în perimetrul, de explorare Han Tervel; tranzacția s-a încheiat în iulie 2026

Proiecte cu emisii reduse de carbon

Electro-mobilitate: proiect susținut de UE pentru extinderea rețelei de încărcare a vehiculelor electrice de-a lungul unui coridor-cheie de transport rutier în Europa Centrală finalizat

Biocombustibili: Toate modulele pentru proiectul de hidrogen verde de 20 MW au fost livrate la Petrobrazi. Plasarea unei părți din producția viitoare a unității de SAF/HVO a fost asigurată

Regenerabile în România: Trei proiecte eoliene de aproximativ 300 MW au intrat în faza de execuție, în cadrul parteneriatului dintre OMV Petrom și Renovatio Group. OMV Petrom a demarat și un proiect fotovoltaic de aproximativ 7 MW la rafinăria Petrobrazi. Proiectul eolian de la Gura Văii (CEE Onești), parte a portofoliului de ~1.000 MW al Electrocentrale Borzești, deținut de OMV Petrom (50%) și Renovatio (50%), a contractat o finanțare de 47 de milioane de euro pentru implementare.

Regenerabile în Bulgaria: OMV Petrom a trecut proiectul solar Gabare în faza de dezvoltare și include, de asemenea, primul proiect din portofoliu de stocare energie în baterii.

Petrobrazi: OMV Petrom a pus în funcțiune o nouă unitate