Rușii dintr-o provincie din sudul Rusiei vor să învețe chineza și cer ajutorul Chinei pentru construirea unei școli

Mesajul video a fost înregistrat de mai mulți locuitori din orașul Irkutsk, aflat aproape de granița Rusiei cu Mongolia și China.

Potrivit NEXTA, mesajul este adresat președintelui rus Vladimir Putin căruia i se cere să solicite finanțare din China pentru construirea unei școli în Irkutsk.

Rușii din imagini se plâng de criza acută de locuri în școlile din regiune și se declară dispuși să învețe limba chineză pentru a dezvoltă relațiile cu China.

„Suntem gata să învățăm limba chineză, deoarece considerăm că ne este foarte necesară. Dezvoltarea activă a legăturilor culturale cu China este singura cale de dezvoltare posibilă pentru noi”, au declarat locuitorii din Irkutsk în mesajul lor tradus de NEXTA.