Prima pagină » Social » Rușii dintr-o provincie din sudul Rusiei vor să învețe chineza și cer ajutorul Chinei pentru construirea unei școli

Rușii dintr-o provincie din sudul Rusiei vor să învețe chineza și cer ajutorul Chinei pentru construirea unei școli

Locuitorii dintr-o provincie din sudul Rusiei cer ajutorul Chinei pentru construirea unei școli. Printr-un mesaj video, rușii se declară dispuși să învețe limba chineză.
Rușii dintr-o provincie din sudul Rusiei vor să învețe chineza și cer ajutorul Chinei pentru construirea unei școli
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
19 mai 2026, 11:01, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mesajul video a fost înregistrat de mai mulți locuitori din orașul Irkutsk, aflat aproape de granița Rusiei cu Mongolia și China.

Potrivit NEXTA, mesajul este adresat președintelui rus Vladimir Putin căruia i se cere să solicite finanțare din China pentru construirea unei școli în Irkutsk.

Rușii din imagini se plâng de criza acută de locuri în școlile din regiune și se declară dispuși să învețe limba chineză pentru a dezvoltă relațiile cu China.

„Suntem gata să învățăm limba chineză, deoarece considerăm că ne este foarte necesară. Dezvoltarea activă a legăturilor culturale cu China este singura cale de dezvoltare posibilă pentru noi”, au declarat locuitorii din Irkutsk în mesajul lor tradus de NEXTA.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia