Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

„România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, acesta a fost și mesajul pe care l-am redactat în cartea de onoare a OCDE”, a transmis Victor Negrescu.

Conform sursei menționate, procesul de aderare a început oficial pe 25 ianuarie 2022, când Consiliul OCDE a decis deschiderea negocierilor cu România. Pe 10 iunie 2022 a fost adoptată foaia de parcurs pentru aderare.

De atunci, România a parcurs unul dintre cele mai complexe procese de reformă și evaluare internațională. În 2024 au fost închise toate cele 12 capitole programate pentru acel an, inclusiv cele privind sănătatea și pescuitul. În 2025, România a finalizat capitolele complexe legate de justiție.

În 2026, România a primit avize favorabile din partea comitetelor privind afacerile fiscale, piețele financiare, guvernanța publică, politicile de mediu și evaluarea economică. România a închis 24 din cele 25 de comitete necesare aderării.

Europarlamentarul român a subliniat importanța aderării la OCDE.

„În discuțiile purtate cu Secretarul General al OCDE am discutat despre finalizarea ultimului capitol legat de comerț. Aderarea la OCDE înseamnă mai multă credibilitate internațională, investiții, stabilitate economică și instituții mai eficiente. După NATO și Uniunea Europeană, acesta este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României.

În contextul consultărilor privind viitorul guvern, cred că toate partidele politice trebuie să agreeze un pact pentru susținerea mai multor proiecte de țară importante, precum finalizarea aderării României la OCDE. Aceste obiective trebuie tratate cu seriozitate, continuitate și responsabilitate, dincolo de diferențele politice”, a precizat Victor Negrescu.