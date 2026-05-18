Prima pagină » Politic » Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Europarlamentarul Victor Negrescu a scris un mesaj în cartea de onoare a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România este foarte aproape de aderarea la OCDE, a scris europarlamentarul român.
Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
Petru Mazilu
18 mai 2026, 10:22, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mesajul a fost prezentat și pe Facebook.

„România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, acesta a fost și mesajul pe care l-am redactat în cartea de onoare a OCDE”, a transmis Victor Negrescu.

Conform sursei menționate, procesul de aderare a început oficial pe 25 ianuarie 2022, când Consiliul OCDE a decis deschiderea negocierilor cu România. Pe 10 iunie 2022 a fost adoptată foaia de parcurs pentru aderare.

De atunci, România a parcurs unul dintre cele mai complexe procese de reformă și evaluare internațională. În 2024 au fost închise toate cele 12 capitole programate pentru acel an, inclusiv cele privind sănătatea și pescuitul. În 2025, România a finalizat capitolele complexe legate de justiție.

În 2026, România a primit avize favorabile din partea comitetelor privind afacerile fiscale, piețele financiare, guvernanța publică, politicile de mediu și evaluarea economică. România a închis 24 din cele 25 de comitete necesare aderării.

Europarlamentarul român a subliniat importanța aderării la OCDE.

„În discuțiile purtate cu Secretarul General al OCDE am discutat despre finalizarea ultimului capitol legat de comerț. Aderarea la OCDE înseamnă mai multă credibilitate internațională, investiții, stabilitate economică și instituții mai eficiente. După NATO și Uniunea Europeană, acesta este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României.

În contextul consultărilor privind viitorul guvern, cred că toate partidele politice trebuie să agreeze un pact pentru susținerea mai multor proiecte de țară importante, precum finalizarea aderării României la OCDE. Aceste obiective trebuie tratate cu seriozitate, continuitate și responsabilitate, dincolo de diferențele politice”, a precizat Victor Negrescu.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
În ziua consultărilor de la Cotroceni, INSCOP aruncă un sondaj pe piață care dă peste cap toate calculele politice. În premieră, PNL trece înaintea PSD
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Sondaj: PNL devine al doilea partid în preferințe, după moțiunea de cenzură. Cu cine ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri
Libertatea
Lovitură DURĂ pentru românii care așteaptă voucherele de vacanță în 2026. Suma acordată s-a schimbat din nou, iar regulile sunt mai aspre
CSID
Blindatul românesc VLAH, „testat” de doi șefi de stat la BSDA 2026
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia