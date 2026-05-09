Victor Negrescu, mesaj emoționant de Ziua Europei: „Pro-român = pro-european = pro-occidental”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis sâmbătă, pe Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Europei, în care a amintit despre cât de mare importanță au valorilor europene.

Negrescu a scris că ziua de 9 Mai nu este doar o sărbătoare simbolică, ci „este în primul rând despre oameni, despre noi, europenii”. El a explicat că, alături de PES activists România, a ales și în acest an să iasă „din zona discursurilor formale” și să organizeze evenimente alături de oamenii din întreaga țară.

„În fiecare an, împreună cu PES activists România, ieșim din zona discursurilor formale și mergem către oameni. Asta am făcut și astăzi, prin campania și evenimentele organizate în toată țara, dar și cu invitații care au acceptat să participe la discuțiile noastre de la București despre viitorul României și al Europei”, a transmis Victor Negrescu.

Europarlamentarul a scris că discuțiile s-au concentrat pe teme importante pentru viitorul României, printre care fondurile europene, aderarea la OCDE, drumul către zona euro și modul în care aceste obiective pot ajuta la dezvoltarea țării.

„Am vorbit deschis despre fondurile europene, despre viitorul buget european, despre aderarea la OCDE, despre drumul către zona Euro și despre cum pot toate aceste lucruri să se transforme în dezvoltare concretă pentru România”, a afirmat acesta.

Victor Negrescu a făcut câteva precizări și despre ce înseamnă, în opinia sa, valorile pro-europene. El a scris că a fi pro-european înseamnă mai mult decât o simplă etichetă politică.

„Pentru mine, a fi pro-european înseamnă mai mult decât o etichetă politică. Înseamnă să crezi în cooperare, dialog, demnitate umană, respect și soluții construite împreună. Înseamnă să susții apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul occidental, dar și să ai curajul să vorbești despre ce trebuie îmbunătățit și despre cum Europa poate fi mai aproape de cetățeni. Pro-român = pro-european = pro-occidental”, a transmis Victor Negrescu.

„PES activists România a fost creat tocmai din această convingere: că oamenii trebuie implicați, ascultați și încurajați să participe la dezbaterile despre viitorul societății. Dincolo de politică, este vorba despre comunitate, idei, implicare și despre dorința de a construi ceva util împreună”, a mai spus europarlamentarul.

Acesta a precizat că în cadrul evenimentelor organizate de Ziua Europei s-a discutat și despre problemele care îi preocupă pe mulți români, precum educația, locurile de muncă, combaterea sărăciei și sprijinul pentru tineri.

„Am discutat și despre lucrurile care contează pentru mulți oameni: educație, locuri de muncă, combaterea sărăciei, șanse pentru tineri, investiții și dezvoltare sustenabilă. Europa trebuie să fie despre oameni și despre capacitatea de a crea oportunități reale”, a declarat acesta.

„9 Mai rămâne o zi importantă pentru că ne amintește că marile proiecte se construiesc prin solidaritate, muncă și încredere în viitor. Este o zi istorică pentru România, Ziua Independenței, act care a consfințit înscrierea definitivă a ţării pe harta Europei. La mulți ani, Europa! La mulți ani, România!”, a transmis Victor Negrescu.