Mesajul președintelui României de ziua Europei: Europa a făcut greșeli / Să spunem că România merge la Bruxelles să primească ordine este o lozincă

„Uniunea Europeană a însemnat, în primul rând, pace în Europa. Și pacea aduce prosperitate. Și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a susținut că, după două decenii de apartenență la UE, nivelul de trai din România a crescut semnificativ, arătând că salariul mediu „a crescut de trei ori și a ajuns la 80% din media Uniunii Europene”. În același timp, președintele ales a admis că persistă probleme precum diferențele mari dintre venituri și corupția.

„Dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”, a spus el.

În discursul său, Nicușor Dan a invocat și beneficiile financiare ale apartenenței la UE, afirmând că România a contribuit cu 36 de miliarde de euro la bugetul european și a primit 110 miliarde de euro, rezultând un câștig net de 74 de miliarde de euro. Potrivit acestuia, 45 de miliarde de euro au fost direcționate către agricultură și dezvoltarea satelor, iar fondurile europene au finanțat modernizarea a 4.000 de kilometri de drumuri, precum și restaurarea unor biserici și mănăstiri.

Președintele ales a criticat însă și unele decizii europene din ultimii ani, precum dependența energetică de gazul rusesc, renunțarea la energia nucleară, neglijarea industriei de apărare sau politicile de mediu „prea ambițioase”, care „au afectat industria grea”.

„Europa a făcut greșeli. Când și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală”, a declarat Nicușor Dan.

El a susținut însă că Uniunea Europeană rămâne „o construcție democratică”, în interiorul căreia aceste teme trebuie dezbătute „cu cărțile pe masă”.

Totodată, Nicușor Dan a afirmat că România trebuie să devină mai eficientă în promovarea propriilor interese la nivel european și a respins ideea că liderii români „merg la Bruxelles să primească ordine”.

„Țările europene își promovează interesele naționale. România trebuie să știe să facă alianțe și să-și apere interesele, așa cum alte state din Uniune o fac”, a spus el.

În plan extern, președintele ales a reafirmat susținerea pentru parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, precum și pentru aderarea Republica Moldova la UE, pe care a descris-o drept „un obiectiv important al României”.