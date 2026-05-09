Palatul Victoria va fi iluminat în culorile UE de Ziua Europei

Executivul subliniază că Uniunea Europeană rămâne „comunitatea noastră” construită pe idealuri de pace, solidaritate și dezvoltare economică, valori considerate la fel de relevante și în prezent, în contextul provocărilor actuale.

„România este astăzi mai puternică, mai sigură, are mai multe oportunități de dezvoltare și progres pentru că este membră a Uniunii Europene”, arată Guvernul, care amintește că se împlinesc 19 ani de la aderarea țării noastre la UE.

Potrivit sursei citate, apartenența la Uniunea Europeană a avut un impact vizibil asupra calității vieții românilor și asupra dezvoltării comunităților locale.

Executivul mai transmite că, în actualul context european, este necesară continuarea eforturilor comune pentru „o Europă unită, o economie mai competitivă și un continent mai sigur”.

„La mulți ani tuturor cetățenilor europeni! La mulți ani, Uniunea Europeană! La mulți ani, România!”, se arată în mesajul transmis de Guvern cu ocazia Zilei Europei.