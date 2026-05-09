Marș pro-Europa sâmbătă, în București. Programul și traseul evenimentului

Marșul care va avea loc sâmbătă, 9 mai, va avea loc cu ocazia Zilei Europei, cu tema „Un singur drum – Europa”.

Participanţii se vor aduna în Piața Universității începând cu ora 17:00, iar la 18:00 vor porni în marș spre Piața Victoriei.

„Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării!, se arată în descrierea evenimentului organizat pe rețelele sociale de Asociația MEA (Mediu-Educație-Activism).

Organizatorii au transmis că evenimentul este și un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern.

„Uniunea Europeană este vocea noastră — o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate. Statul de drept rămâne o necesitate fundamentală. Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic”, mai spun aceștia.

În contextul organizării evenimentului, Jandarmeria Capitalei anunţă că vor fi luate măsuri pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

– între orele 17:30 – 18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii, zona Pieţei 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent parcului din faţa Teatrului Naţional Bucureşti;

– între orele 18:00 – 19:30, adunare publică, constând în alocuţiuni în Piaţa Universităţii;

– între orele 19:30 – 20:30, deplasare pe sensul de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei (punct final în alveola centrală);

– între orele 20:30 – 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

– între orele 22:30 – 23:00, defluirea totală a participanţilor.