Incendiu la o cabană din Munții Retezat. Pompierii și salvatorii montani intervin

Pompierii din Hunedoara intervin în cursul nopții de vineri spre sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din Munții Retezat. La intervenție participă și salvamontiștii. Din primele informații, nu sunt raportate victime.
Diana Nunuț
09 mai 2026, 00:45, Social
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții de vineri spre sâmbătă la o cabană din Munții Retezat. Potrivit ISU Hunedoara, intervenția este îngreunată de accesul dificil în zonă.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Hunedoara și cei ai Gărzii de Intervenție Baru au fost solicitați în această seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din munții Retezat”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Accesul autospecialelor către cabană este limitat, iar pompierii vor fi nevoiți să parcurgă o parte din drum pe jos, având asupra lor mijloace de primă intervenție.

„În sprijinul echipajelor noastre operative intervin și salvatorii montani din cadrul Salvamont Hunedoara”, mai precizează ISU Hunedoara.

Din primele informații, nu sunt raportate victime.

