Eurobarometru 2026: Românii, mai pesimiști decât media UE privind economia, dar mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii

Cele mai recente date ale Eurobarometrului 2026 au fost publicate în aceste zile. La acest sondaj au participat cetățeni din toate țările membre ale UE, inclusiv România.

Potrivit datelor centralizate în urma chestionării a 1.054 de români în perioada 12 martie – 31 martie 2026, arată că românii sunt considerabil mai nemulțumiți de situația economică națională decât media înregistrată la nivelul UE.

29% dintre români consideră situația economiei naționale ca fiind „bună”, în timp ce 70% o califică drept „rea”. La nivelul UE, percepția este ceva mai echilibrată, cu 38% opinii pozitive și 60% negative.

În privința situației financiare a gospodăriei, 54% dintre românii care au participat la sondaj s-au declarat mulțumiți, comparativ cu 75% la nivelul UE.

Pesimismul în privința situației economice naționale se menține și pentru următorul an, 48% dintre români anticipând o înrăutățire a acesteia.

Participanții au fost întrebați și care sunt primele două probleme ale țării din care provin. Aici, rezultatele obținute arată diferențe în percepția românilor față de ceilalți cetățeni din UE.

Concret, 41% dintre români au menționat că prețurile în creștere și inflația reprezintă principala grijă, pe locul al doilea fiind cea privind situația economică generală (27%).

Încrederea în instituții

Datele Barometrului arată că românii păstrează o viziune relativ optimistă asupra Uniunii Europene. Concret, 44% dintre români au o imagine pozitivă despre UE (față de media europeană de 45%). 61% dintre români se declară optimiști cu privire la viitorul Uniunii Europene (față de 60% media europeană).

Ce este interesant e faptul că românii au mai multă încredere în Uniunea Europeană (48%) decât în propriul Guvern (31%) sau Parlament (25%).

Principalele probleme cu care se confruntă UE

În percepția românilor, principalele probleme cu care se confruntă UE în prezent sunt conflictul din Orientul Mijlociu (24%), situația internațională (17%) și războiul din Ucraina (17%).

Cifrele nu sunt cu mult diferite la nivelul UE. Conflictul din Orientul Mijlociu (25%) și situația internațională (23%) sunt văzute drept cele mai mari amenințări. Războiul din Ucraina este în continuare o preocupare majoră pentru 20% dintre europeni, deși au trecut mai bine de patru ani de la momentul izbucnirii acestuia.

Susținerea pentru Ucraina rămâne majoritară, însă cu anumite nuanțe

Datele Eurobarometrului mai arată că sprijinul pentru Ucraina rămâne majoritar, însă cifrele diferă dacă ne uităm separat la sprijinul privind echipamentul militar și la ajutorul umanitar.

56% dintre românii chestionați aprobă sprijinul financiar și umanitar (față de 75% în UE). În privința finanțării de echipamente militare pentru Ucraina, 45% dintre români sunt de acord cu acest lucru, față de 56% media UE.

Sondajul a cuprins un eșantion total de 26.415 interviuri în UE27, dintre care 1.054 au fost realizate în România.