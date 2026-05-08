Proiect de finanţare de peste 700 de milioane de lei anual pentru dezvoltarea de tehnologii avansate, lansat în dezbatere de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri că a elaborat proiectul de hotărâre pentru instituirea schemei de finanțare „TechUpRomânia”, pentru susținerea investițiilor în cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate.

Potrivit unui comunicat de presă emis, acest program va avea un buget anual de 759 de milioane de lei, pentru perioada 2026-2032, și face parte din Pachetul de relansare economică aprobat prin OUG nr.8/2026.

Ministerul Finanțelor precizează că este primul program care vizează cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice avansate și finanțează întregul parcurs tehnologic. În plus, programul răspunde unei nevoi structurale identificate la nivel național: lipsa infrastructurilor intermediare între cercetarea de laborator și piață, „care obligă în prezent companiile românești să externalizeze activități critice de cercetare și testare în afara țării sau lipsa mecanismelor de continuare cu producție”.

„Acest program este un parteneriat pentru suveranitatea tehnologică a României. Nu finanțăm doar afaceri, ci susținem dezvoltarea de soluții care generează valoare adăugată mare și care pot redefini sectoare întregi la nivel global. TechUp România reprezintă cea mai ambițioasă inițiativă națională de sprijinire a tehnologiilor cu impact sistemic ridicat”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Concret, programul „TechUpRomânia” prevede acordarea finanțărilor pentru proiecte cu o valoare a investiției cuprinsă între 5 milioane și 50 milioane lei, structurate pe două componente:

Componenta I (Cercetare-Dezvoltare): Finanțare prin granturi de la bugetul de stat, cumulată cu o deducere fiscală de 200% pentru cheltuielile de C&D;

Componenta II (Producție): Granturi destinate investițiilor inițiale în capacități de producție, utilizând active corporale și necorporale.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Finanțelor, schema se adresează proiectelor de frontieră din următoarele domenii:

Digital : Calcul avansat, Inteligență Artificială, Microelectronică.

: Calcul avansat, Inteligență Artificială, Microelectronică. Life Science : Bio-Tehnologie, Agri-Tech, Sănătate de precizie.

: Bio-Tehnologie, Agri-Tech, Sănătate de precizie. Energie : Energie verde, Stocare, Tehnologii climatice.

: Energie verde, Stocare, Tehnologii climatice. Mobilitate & Spațiu : Sisteme autonome și tehnologii spațiale.

: Sisteme autonome și tehnologii spațiale. Industria 4.0: Materiale avansate și producție industrială modernă.

Implementarea programului va contribui, printre altele, la: creșterea productivității și a competitivității economiei românești; dezvoltarea unui ecosistem național de inovare capabil să genereze proprietate intelectuală; crearea de noi locuri de muncă înalt calificate și reducerea migrației specialiștilor, precum și accelerarea digitalizării și a tranziției către o economie sustenabilă, mai arată Ministerul Finanțelor.