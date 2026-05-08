Prima pagină » Economic » Proiect de finanţare de peste 700 de milioane de lei anual pentru dezvoltarea de tehnologii avansate, lansat în dezbatere de Ministerul Finanțelor

Proiect de finanţare de peste 700 de milioane de lei anual pentru dezvoltarea de tehnologii avansate, lansat în dezbatere de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri că lansează în dezbatere un proiect de finanțare de peste 700 de milioane de lei anual pentru de finanțarea investițiilor în cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate. Este vorba despre instituirea schemei de finanțare „TechUpRomânia”, pentru susținerea investițiilor în cercetare-dezvoltare pentru tehnologiile viitorului și continuate cu capacități de producție.
Proiect de finanţare de peste 700 de milioane de lei anual pentru dezvoltarea de tehnologii avansate, lansat în dezbatere de Ministerul Finanțelor
Diana Nunuț
09 mai 2026, 00:33, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri că  a elaborat proiectul de hotărâre pentru instituirea schemei de finanțare „TechUpRomânia”, pentru susținerea investițiilor în cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate.

Potrivit unui comunicat de presă emis, acest program va avea un buget anual de 759 de milioane de lei, pentru perioada 2026-2032, și face parte din Pachetul de relansare economică aprobat prin OUG nr.8/2026.

Ministerul Finanțelor precizează că este primul program care vizează cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice avansate și finanțează întregul parcurs tehnologic. În plus, programul răspunde unei nevoi structurale identificate la nivel național: lipsa infrastructurilor intermediare între cercetarea de laborator și piață, „care obligă în prezent companiile românești să externalizeze activități critice de cercetare și testare în afara țării sau lipsa mecanismelor de continuare cu producție”.

„Acest program este un parteneriat pentru suveranitatea tehnologică a României. Nu finanțăm doar afaceri, ci susținem dezvoltarea de soluții care generează valoare adăugată mare și care pot redefini sectoare întregi la nivel global. TechUp România reprezintă cea mai ambițioasă inițiativă națională de sprijinire a tehnologiilor cu impact sistemic ridicat”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Concret, programul „TechUpRomânia” prevede acordarea finanțărilor pentru proiecte cu o valoare a investiției cuprinsă între 5 milioane și 50 milioane lei, structurate pe două componente:

  • Componenta I (Cercetare-Dezvoltare): Finanțare prin granturi de la bugetul de stat, cumulată cu o deducere fiscală de 200% pentru cheltuielile de C&D;
  • Componenta II (Producție): Granturi destinate investițiilor inițiale în capacități de producție, utilizând active corporale și necorporale.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Finanțelor, schema se adresează proiectelor de frontieră din următoarele domenii:

  • Digital: Calcul avansat, Inteligență Artificială, Microelectronică.
  • Life Science: Bio-Tehnologie, Agri-Tech, Sănătate de precizie.
  • Energie: Energie verde, Stocare, Tehnologii climatice.
  • Mobilitate & Spațiu: Sisteme autonome și tehnologii spațiale.
  • Industria 4.0: Materiale avansate și producție industrială modernă.

Implementarea programului va contribui, printre altele, la: creșterea productivității și a competitivității economiei românești; dezvoltarea unui ecosistem național de inovare capabil să genereze proprietate intelectuală; crearea de noi locuri de muncă înalt calificate și reducerea migrației specialiștilor, precum și accelerarea digitalizării și a tranziției către o economie sustenabilă, mai arată Ministerul Finanțelor.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan, după ce acesta a spus că s-au făcut abuzuri la DNA: „Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiadă, nu te califică să faci astfel de afirmații/Îi doresc președintelui somn bun”
Gandul
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
Cancan
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
Libertatea
O tânără din Cluj s-a întors din America Centrală cu o boală rară în lume, care i-a uimit chiar și pe medici. Ce este leishmanioza tropicală și cum se transmite?
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor