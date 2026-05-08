Hidroelectrica a atins un nou prag istoric de capitalizare. Valoarea de piață a companiei de stat a crescut cu aproape 30 de miliarde de lei de la listarea la bursă

Hidroelectrica a anunțat, vineri, atingerea unui nou record al capitalizării, care reprezintă o creștere cu peste 60% a valorii de la momentul listării la bursă. Hidroelectrica este o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 80,05% din acțiuni.

„Hidroelectrica marchează un nou moment de referință pe piața de capital din România, atingând o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei/acțiune. Menționăm că tranzacționarea bursieră s-a închis astăzi la valoarea de 169,8/acțiune, corespunzătoare unei capitalizări de 76,3 miliarde de lei. Acesta reprezintă un nou maxim istoric pentru companie și reconfirmă poziția Hidroelectrica drept una dintre cele mai valoroase companii listate din Europa Centrală și de Est, a transmis compania.

Potrivit oficialilor companiei, la momentul listării capitalizarea bursieră înregistra o valoare de 46,7 miliarde de lei la un preț de 104 lei/acțiune.

Anunțul acționarului majoritar

Această valoare a fost atinsă în ziua în care Ministerul Energiei a anunțat, printr-un comunicat de presă și nu o informare la Bursa de Valori București, că Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica va fi convocată pe 29 mai 2026 pentru a vota suspendarea lui Silviu Răzvan Avram, președintele Consiliului de Supraveghere al companiei, în contextul în care acesta are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită aflat pe rolul Curții de Apel București.

Ministerul Energiei a inițiat procedura după ce Silviu Răzvan Avram a fost trimis în judecată pentru luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 din Codul Penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Dosarul nr. 6631/2/2025 se află pe rolul Secției I Penale a Curții de Apel București, fiind înregistrat în octombrie 2024, conform Ministerului Energiei. Avram este inculpat și în două dosare conexe: unul privind măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară și unul vizând verificarea măsurilor asiguratorii.

„Publicarea unui comunicat prin canale externe mecanismelor oficiale de informare a pieței, în absența unei raportări curente realizate de emitent și anterior notificării oficiale a societății ridică îngrijorări din perspectiva respectării principiilor de guvernanță corporativă și a obligației de asigurare a tratamentului egal al acționarilor și investitorilor, prevăzute atât de Legea nr. 24/2017, cât și de OUG nr. 109/2011”, a reacționat conducerea companiei, într-un comunicat transmis ulterior presei.

„Strategia Hidroelectrica este validată de piață”

Potrivit reprezentanților HidroelectricaEvoluția vine pe fondul încrederii investitorilor în strategia de dezvoltare a companiei, bazată pe accelerarea investițiilor, diversificarea portofoliului de producție, integrarea capacităților de stocare și consolidarea poziției de lider pe piața de energie din România. Performanța bursieră reflectă, totodată, rezultatele operaționale solide, disciplina financiară și capacitatea companiei de a genera valoare sustenabilă pentru acționari.

„Atingerea pragului de 76,5 de miliarde de lei confirmă faptul că strategia Hidroelectrica este validată de piață și că investitorii au încredere în capacitatea companiei de a continua să livreze performanță și stabilitate pe termen lung. Suntem într-un amplu proces de transformare și modernizare, cu investiții semnificative în retehnologizare, digitalizare, dezvoltarea unor noi capacități de producție și stocare. Obiectivul nostru rămâne acela de a consolida poziția Hidroelectrica drept principal pilon al securității energetice din România și un campion regional al energiei verzi”, a declarat Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

Oficialii companiei de stat au precizat că, de la începutul anului, acțiunile Hidroelectrica au înregistrat una dintre cele mai bune evoluții din indicele BET, randamentul depășind semnificativ media pieței.

„Performanța este susținută de perspectivele favorabile privind investițiile companiei, eficientizarea activității de trading și extinderea accelerată pe segmentul de furnizare”, arată compania.

În 2025, Hidroelectrica a realizat investiții de aproximativ 781 milioane lei, cel mai ridicat nivel investițional din istoria recentă a companiei. Pentru 2026, societatea își propune continuarea unui program ambițios de investiții, cu accent pe proiecte de stocare, modernizarea activelor existente și dezvoltarea unor noi capacități regenerabile.

Hidroelectrica și-a consolidat poziția de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de aproximativ 27% din producția națională în ultimii cinci ani. Totodată, compania a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România pe piața concurențială, administrând un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum. Compania operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW. De aemenea, compania deține și parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate instalată de 108 MW.