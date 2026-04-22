Hidroelectrica a obținut bani pentru stocarea cu baterii de la Porțile de Fier II. Bogdan Badea: „Finanțarea ne permite un pas firesc către un sistem energetic mai flexibil și mai corect balansat”

Proiectul care o valoare totală estimată de aproximativ 310 milioane lei prevede instalarea unei capacități de 64 MW și 256 MWh la Porție de Fier II, acesta fiind cel mai amplu proiect de stocare cu baterii dezvoltat până în prezent de companie.

Aproape jumătate (45,47%) din producția națională de energie electrică de la ora 19:15 era produsă de hidrocentrale – respectiv 2.250 MW din totalul de 4.952 MW – iar cea mai mare parte din această cantitate provine de la Porțile de Fier I și II. La nivel multianual, cele două mari hidrocentrale de pe Dunăre produc între 10-15% din energia națională, în funcție de hidraulicitate, și peste 40% din energia hidro intră în sistemul energetic național de aici, conform oficialilor companiei.

Importanța investiției

Potrivit oficialilor companiei, investiția va contribui la creșterea flexibilității sistemului energetic și la integrarea eficientă a surselor regenerabile, prin furnizarea de servicii de echilibrare și reglaj.

„Finanțarea pentru proiectul de la Porțile de Fier II ne permite să facem un pas firesc către un sistem energetic mai flexibil și mai corect balansat. Stocarea energiei nu mai este o opțiune, ci o necesitate, mai ales într-un context în care producția din surse regenerabile este tot mai mare, crescând totodată necesarul de servicii de echilibrare. Ne concentrăm pe soluții care folosesc inteligent ceea ce avem deja – infrastructura hidro – și o completăm cu tehnologii moderne, astfel încât să putem livra energie atunci când este cu adevărat nevoie. În același timp, aceste investiții ne ajută să creștem eficiența și să valorificăm mai bine fiecare MWh produs”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Contractul semnat miercuri de Hidroelectrica prevede o finanțare nerambursabilă în valoare de 43,3 milioane de lei, obținută prin Fondul pentru Modernizare.

Hidroelectrica susține dezvoltarea proiectelor de hibridizare a activelor existente, prin integrarea capacităților hidroenergetice cu soluții complementare de producție din surse regenerabile și sisteme de stocare, într-o arhitectură operațională unitară. Această abordare permite creșterea flexibilității și a eficienței portofoliului, optimizarea utilizării infrastructurii existente și maximizarea valorii energiei produse, consolidând totodată rolul companiei în asigurarea echilibrului și adecvanței Sistemului Electroenergetic Național.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Compania are un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea. Recent, societatea a depășit valoarea de piață de 70 de miliarde, sumă record pentru Bursa de Valori București.