Cel mai importat eveniment din industria energiei electrice din Europa debutează la Helsinki

Cel mai important eveniment din industria energiei electrice din Europa, Power Summit 2005, organizat de Eurelectric, la care participă și reporterul Mediafax, debutează miercuri dimineața în capitala Finlandei, reunind cei mai mari actori ai domeniului și unele dintre cele mai influente voci care modelează viitorul energetic al Europei, inclusiv președintele finlandez Alexander Stubb, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera, comisarul pentru energie Dan Jørgensen și ministrul finlandez al climei și mediului, Sari Multala.

La Summitul organizat de Eurelectric participă lideri ai organizațiilor energetice de top din Europa care își propun să conturarea un viitor sigur, decarbonizat, durabil și competitiv.

Power Summit 2026 își propune ca, prin dezbateri la nivel înalt și discuții strategice, să exploreze modul în care electrificarea poate consolida competitivitatea Europei, poate spori securitatea energetică și poate accelera tranziția către energia curată.

Pe lângă programul principal, Eurelectric organizează o serie de întâlniri interactive de afaceri, acoperind subiecte variind de la inteligența artificială și electrificarea industrială până la integrarea centrelor de date, e-mobilitate și alte noi cereri de energie electrică în rețea.

În sesiunea „IA pentru energie”, liderii sectorului energetic trec peste agitația tehnologică pentru a se concentra în întregime pe modul în care inovația digitală transformă practic infrastructura rețelei și strategia energetică.