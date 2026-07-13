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Pregătiri în caz de război. Oraș subteran care poate adăposti un milion de oameni, construit sub o capitală europeană

Un oraș subteran a fost construit sub o capitală europeană. Acesta poate adăposti un milion de oameni în caz de război. Orașul subteran are spații de locuit, dar și săli de sport, locuri de joacă, piscine și scene pentru concerte.
Pregătiri în caz de război. Oraș subteran care poate adăposti un milion de oameni, construit sub o capitală europeană
sursa foto: Pixabay, imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
13 iul. 2026, 12:51, Știri externe
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Autoritățile din Finlanda au construit un oraș subteran sub Helsinki, care poate proteja aproape un milion de oameni. Potrivit The Times, este vorba despre o rețea uriașă de 5.500 de adăposturi antiaeriene care au fost construite în timp. Acestea pot adăposti aproape un milion de oameni în cazul unui război sau al unui atac nuclear.

Cele mai multe spații subterane au o destinație obișnuită. Pe listă sunt săli de sport, locuri de joacă pentru copii, piscine, parcări, skate park-uri și chiar spații de repetiții pentru trupe muzicale. Toate acestea pot fi transformate rapid în adăposturi de urgență.

De exemplu, în districtul Merihaka, un complex sportiv subteran poate fi transformat într-un adăpost pentru 6.000 de persoane în mai puțin de o zi, dacă este necesar. Cel mai mare complex subteran din Helsinki este proiectat pentru 11.500 de persoane.

Cum a apărut orașul subteran. Finlanda a început să construiască adăposturi în 1939

Jukka-Pekka Schröderus, un reprezentant al serviciului de salvare al orașului, susține că Finlanda și-a dezvoltat sistemul de protecție civilă încă de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

Adăposturile sunt echipate cu sisteme autonome de alimentare cu energie electrică și apă, cu ventilație, cu uși etanșe și cu mijloace de protecție împotriva amenințărilor chimice, biologice și radiologice. Fiecare finlandez a fost instruit ca să aibă acasă o rezervă de articole pentru supraviețuire autonomă timp de 72 de ore și să o ia cu sine la adăpost.

Sistemul finlandez mai include serviciul militar universal și instruirea regulată a populației.
De la declanșarea războiului din Ucraina, sistemul finlandez a atras un interes tot mai mare. Delegații din țările NATO, Ucraina, Israel și statele din Golful Persic studiază acest model. În plus, experții finlandezi urmăresc războiul din Ucraina pentru a îmbunătăți sistemul de protecție a populației.

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