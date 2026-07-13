Europa se pregătește pentru veri de 55°C. Eurostar își reproiectează noile trenuri din cauza schimbărilor climatice

Decizia vine după valurile de căldură extreme care au afectat Europa în această vară și au provocat perturbări importante în transportul feroviar, mai scrie Euronews.

Trenuri proiectate pentru clima următoarelor decenii

Noile trenuri cu etaj, construite de grupul francez Alstom, urmau să fie capabile să funcționeze la temperaturi de până la 45°C. Între timp, Eurostar a decis să modernizeze sistemele de climatizare pentru a face față unor temperaturi de până la 55°C. „Am decis să echipăm noua flotă de până la 50 de trenuri Celestia cu sisteme de aer condiționat capabile să funcționeze la temperaturi de până la 55 de grade. Trenurile vor intra în serviciu în 2031 și vor circula până în anii 2060, așa că este esențial să fim pregătiți pentru viitor”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Canicula a afectat deja serviciile Eurostar

Operatorul a luat această decizie după ce valurile de căldură au provocat probleme în rețeaua sa. Pe 25 iunie, patru curse dintre Londra și Paris au fost anulate din cauza temperaturilor extreme. Franța s-a numărat printre cele mai afectate țări. Localitatea Pissos, din sud-vestul țării, a înregistrat în luna iunie 44,3°C, cea mai ridicată temperatură consemnată vreodată în Franța.

Capacitate mai mare și rute noi

Trenurile Celestia vor avea aproximativ 200 de metri lungime și vor putea transporta până la 540 de pasageri, cu aproximativ 20% mai mult decât garniturile actuale. Ele vor fi primele trenuri cu etaj care vor circula prin Tunelul Canalului Mânecii și pe rețeaua britanică de mare viteză. În afara rutelor actuale, Eurostar intenționează să introducă legături directe și către Geneva și Frankfurt. Compania a comandat deja 30 de trenuri și are opțiunea de a achiziționa încă 20, în condițiile în care își propune să transporte anual aproximativ 30 de milioane de pasageri.

Schimbările climatice obligă infrastructura să se adapteze

Decizia Eurostar reflectă modul în care infrastructura europeană începe să fie reproiectată pentru a face față unor fenomene meteorologice considerate până de curând excepționale. Compania estimează că noile trenuri vor rămâne în exploatare până în anii 2060, motiv pentru care investițiile sunt realizate având în vedere un climat semnificativ mai cald decât cel de astăzi.