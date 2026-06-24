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Canicula pune presiune pe sistemul energetic din Marea Britanie. Autoritățile au emis un avertisment

Operatorul rețelei naționale de electricitate din Marea Britanie a emis un avertisment privind posibilitatea apariției unor dezechilibre între producția și consumul de energie în seara zilei de miercuri. Măsura vine pe fondul valului de căldură care afectează Regatul Unit și alte state europene.
Canicula pune presiune pe sistemul energetic din Marea Britanie. Autoritățile au emis un avertisment
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
24 iun. 2026, 12:01, Știri externe
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Potrivit operatorului National Energy System Operator (NESO), temperaturile foarte ridicate și producția redusă de energie eoliană pot pune presiune asupra sistemului electric, transmite The Independent.

Avertisment pentru furnizorii de energie

NESO a emis o notificare de tip „Electricity Margin Notice”, un instrument utilizat pentru a semnala furnizorilor că ar putea fi nevoie de capacități suplimentare de producție.

Astfel de avertizări sunt întâlnite, de regulă, în sezonul rece, când consumul de energie crește din cauza încălzirii locuințelor. Emiterea unei astfel de notificări în timpul verii este considerată neobișnuită.

Reprezentanții operatorului au precizat că prognozele indică marje reduse între cererea și oferta de energie în intervalul orar 19:00-22:00.

Consum mai mare din cauza caniculei

Temperaturile extreme afectează eficiența unor instalații de producere a energiei, inclusiv centrale nucleare, centrale pe gaze și sistemele de răcire cu apă.

În același timp, consumul de electricitate crește pe măsură ce populația folosește mai intens aparatele de aer condiționat și ventilatoarele.

NESO a subliniat că avertizarea reprezintă o măsură preventivă și nu înseamnă că alimentarea cu energie electrică este în pericol.

Temperaturi de până la 40 de grade

Meteorologii estimează că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele regiuni din Anglia și Țara Galilor.

Fenomenul este asociat unui „dom de căldură” instalat deasupra Europei Occidentale, care favorizează menținerea unor temperaturi extrem de ridicate.

Serviciul meteorologic britanic a emis un cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni, inclusiv Londra și zone din sudul și centrul Angliei.

Probleme și în transport

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare în zilele cu temperaturi extreme.

Mai mulți operatori feroviari au anunțat modificări ale programului de circulație. Unele curse vor fi reduse, iar altele ar putea înregistra întârzieri.

Compania Eurostar a anulat patru trenuri programate să circule între Londra și Paris, invocând condițiile meteorologice nefavorabile.

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