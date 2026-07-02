Acest oraș european are acum o insulă întreagă dedicată saunelor

Saunasaari, insula dedicată exclusiv saunelor din arhipelagul Helsinki, este una dintre cele aproximativ 300 de insule ale capitalei Finlandei.

Este legată printr-un pod de insula mai mare Vasikkasaari, unde mulți finlandezi au cabane de vacanță pentru vară. Vizitatorii pot acum rezerva intervale orare vineri și sâmbătă, conform The Independent.

Cei care rezervă o vizită sunt preluați cu barca din Piața Pieței din Helsinki. Traseul până la insulă durează aproximativ o jumătate de oră. Vizitatorii pot ajunge și cu propria ambarcațiune, variantă care reduce prețul sesiunii.

Prima insulă cu saune deschisă turiștilor. Noua atracție din Europa

Pe insulă se află două saune cu fum, acces la mare și o cadă cu hidromasaj. Oaspeții se pot bucura de aceste facilități înainte de cină.

Bucătăria de vară pregătește preparatele pe foc deschis. Meniul include pește afumat, antricot de vită la grătar și legume servite la comun.

Sesiunea de seară la saună costă 128 de euro de persoană, cu transfer inclus, sau 108 de euro fără transferuri. Cina este inclusă în preț. Se pot adăuga opțional asocieri de vinuri, pentru 34 de euro, sau închirierea unui prosop, pentru 10 euro. Barca se întoarce în port la ora 21:00.

Finlanda este considerată patria saunei. În această țară există aproape o saună pentru fiecare gospodărie, iar mersul la saună face parte din rutina săptămânală a milioane de finlandezi, indiferent de anotimp.

Turismul de wellness este unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere în Europa, iar Finlanda încearcă să profite de interesul tot mai mare al turiștilor pentru experiențe autentice, bazate pe natură și relaxare.