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Cele mai apreciate plaje de nudiști din Europa. Unde să mergi pentru o vacanță fără inhibiții

Destinațiile pentru nudiști atrag anual mii de turiști și sunt promovate pentru infrastructura dedicată și tradiția îndelungată a naturismului, un curent care câștigă tot mai mult teren.
Cele mai apreciate plaje de nudiști din Europa. Unde să mergi pentru o vacanță fără inhibiții
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
02 iul. 2026, 19:04, Știrile zilei
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Franța, Spania și Italia găzduiesc unele dintre cele mai cunoscute plaje naturiste din Europa, potrivit unei analize publicate de LiveandInvestOverseas.com.

Franța, considerată leagănul naturismului european

Analiza plasează Franța în fruntea destinațiilor dedicate naturismului. Prima comunitate naturistă organizată a fost înființată aici în 1903, iar mișcarea s-a dezvoltat constant în ultimele decenii.

Cea mai cunoscută destinație este stațiunea Cap d’Agde, din apropierea orașului Montpellier.

Complexul funcționează ca un adevărat oraș naturist, cu hoteluri, restaurante, magazine și alte servicii unde purtarea hainelor este opțională.

Printre cele mai populare destinații se numără și plaja din Saint-Tropez, devenită celebră în anii 1950.

Spania are peste 400 de plaje naturiste

Spania ocupă, de asemenea, un loc important pe harta turismului naturist european. Primele plaje dedicate au fost deschise în 1975, iar în prezent țara are peste 400 de plaje pentru nudiști.

Printre cele mai apreciate se numără Playa de la Tejita și Playa de la Pelada, din Tenerife, precum și Playa de Maspalomas, din Gran Canaria.

În insula Formentera, autorii analizei notează că nudismul este acceptat pe aproape toate plajele.

Italia și-a dezvoltat oferta în ultimele două decenii

În Italia, plajele naturiste au fost reglementate legal începând din 2006.

Printre cele mai cunoscute se numără Bassona Beach, din regiunea Emilia-Romagna, Capocotta Beach, aflată în apropierea Romei, și Costa dei Barbari, lângă Trieste.

Federația Naturistă Italiană promovează atât plajele dedicate, cât și activități recreative destinate comunității naturiste.

Naturismul, diferențiat de exhibiționism

Potrivit analizei, comunitatea naturistă promovează acceptarea propriului corp și respectarea unor reguli stricte de conduită.

Autorii subliniază că plajele naturiste sunt reglementate, iar comportamentele cu tentă sexuală nu sunt tolerate. Naturismul este prezentat ca o practică recreativă, distinctă de exhibiționism.

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