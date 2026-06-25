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Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic.
Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic
Sursa foto: X/Nicușor Dan
Iulian Moşneagu
25 iun. 2026, 17:35, Politic
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Am avut plăcerea să anunț astăzi, la Summitul Flancului Estic, că România va găzdui următoarea reuniune a liderilor în acest «format Helsinki»”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Șeful statului a afirmat că acest lucru reprezintă „o dovadă a rolului activ jucat de România, la nivelul UE și NATO, în consolidarea Flancului Estic”.

Potrivit președintelui, securitatea și apărarea Flancului Estic se întind „de la Arctica și Marea Baltică până la Marea Neagră”, motiv pentru care este esențială o coordonare strânsă între state.

„Securitatea și apărarea Flancului se întind de la Arctica și Marea Baltică până la Marea Neagră, motiv pentru care o coordonare strânsă între statele noastre este esențială atât pentru a asigura complementaritatea dintre UE și NATO ( în sensul conceptului NATO 3.0), cât și pentru a menține o relație transatlantică puternică și pentru a consolida Uniunea Europeană în domeniile militar și al apărării”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele a mai transmis că agresivitatea Rusiei este evidentă și că nu există perspective privind reducerea acesteia sau intenții reale ale Moscovei de a ajunge la pace în războiul împotriva Ucrainei.

„Prin urmare, consolidarea Flancului Estic este singura soluție care poate descuraja viitoare acțiuni nesăbuite ale Rusiei în regiunea noastră”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului i-a mulțumit premierului polonez Donald Tusk pentru organizarea reuniunii și a transmis că îl așteaptă, alături de ceilalți lideri, la următoarea întâlnire de la București.

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