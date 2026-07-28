Scenariul european pe România: De la „Nicușor Dan este sub presiune”, la Simion, „campionul MAGA de România”. Ce scrie Politico

Ediția de Europa a publicației Politico susține, într-o analiză numită „haosul politic din România atrage atenția asupra campioanei MAGA în România”, că spre deosebire de alți lideri naționaliști ai Franței și Italiei – Marine Le Pen și Giorgia Meloni – președintele AUR, George Simion nu și-a temperat „limbajul eurosceptic în ultimii ani”.

George Simion, aliniat lui Trump, critică UE

„În România, a șasea cea mai populată țară din UE, naționalistul George Simion, aliniat lui Trump, nu dă dovadă de o astfel de reținere. „Ceea ce vor să facă la Bruxelles este să distrugă Europa”, a declarat Simion, în vârstă de 39 de ani, într-un interviu acordat în timpul unei vizite la Londra pentru conferința CPAC GB a activiștilor de dreapta. „Toate măsurile luate în ultimii 15-20 de ani au distrus economia din Europa. Mergem pe o cale greșită.”

Jurnalistul Tim Ross scrie că Simion se bucură de o luptă cu sistemul, deși a fost „un fost huligan al fotbalului”: partidul său, Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR), are un avans uriaș în sondajele de opinie și ar putea avea în curând șansa de a-și prezenta cauza în fața alegătorilor dacă vor fi convocate alegeri anticipate.

Politico menționează că George Simion a criticat Pactul Verde al UE, politicile economice și de apărare ale UE: „Vrem să facem parte din Europa formată din națiuni libere și suverane.”

Criza politică de la București și rolul „esențial” al României în securitatea Europei

„România se află într-o criză fără un guvern pe deplin funcțional din luna mai, când AUR și-a unit forțele cu social-democrații pentru a înlătura coaliția de guvernământ condusă de liberali.

Pe flancul estic al UE, la granița cu Ucraina, România joacă un rol esențial în securitatea Europei, oferind sprijin logistic pentru război și găzduind o bază importantă a NATO și un sit al scutului antirachetă al SUA”, arată Politico.

Jurnaliștii de la Politico cred că dacă George Simion va ajunge la putere, „ar putea fi o figură mai disruptivă pentru politica europeană mainstream” decât Viktor Orban, cu toate că ei remarcă faptul că liderul AUR „l-a copiat în mod conștient pe președintele american Donald Trump și a propus oprirea ajutorului acordat Ucrainei, declanșând alarmă în rândul politicienilor centriști de la Bruxelles”.

Integritatea democrației în România – o problemă tensionată

Politico vorbește despre dorința AUR de a declanșa alegerile anticipate în România și remarcă următoarele:

„Chestiunea integrității democratice în România este extrem de tensionată. Alegătorii au fost mult timp cinici în ceea ce privește modul în care este condusă țara, plângându-se că aceleași elite au deținut puterea timp de decenii, nereușind să îmbunătățească viața cetățenilor obișnuiți și uneori fiind prinși în scandaluri de corupție.

Apoi, în decembrie 2024, curtea constituțională a intervenit pentru a anula alegerile prezidențiale pe fondul acuzațiilor conform cărora o vastă operațiune de influență străină l-a ajutat pe ultranaționalistul de extremă dreapta Călin Georgescu să iasă din obscuritate și să conducă competiția în primul dintre cele două tururi de scrutin.

Georgescu, al cărui statut de erou popular anti-sistem a fost doar amplificat de votul anulat, rămâne o figură populară în multe părți ale României. El este acum judecat la București pentru acuzații de lovitură de stat”, arată jurnaliștii.

Simion: „Vreau să văd democrație în România”

„Vreau să văd democrație în România”, a spus Simion. „Democrația a fost anulată din decembrie 2024. Și, bineînțeles, trebuie să ajungem acolo cât mai curând posibil. Să lăsăm oamenii să voteze… Nu este rău, în ciuda unor tendințe pe care le observ aici, în Marea Britanie și în alte părți, nu este rău să ai încredere în cetățeni. Cetățenii au întotdeauna dreptate.”

Simion a candidat la președinție la alegerile repetate de anul trecut și a promis că îl va numi pe Georgescu prim-ministru dacă va câștiga. Deși a fost câștigător în primul tur, Simion a pierdut la limită în turul doi de scrutin în fața primarului centrist al Bucureștiului, Nicușor Dan.

Acum îl învinovățește pe Dan, rivalul său de moarte, pentru criza politică care a cuprins România, invocând rapoarte locale care susțin că președintele a complotat cu social-democrații pentru a-l înlătura pe premierul liberal Ilie Bolojan.

„A creat o mare harababură”, a spus Simion. „A vrut să scape de Bolojan, dar planul lor nu a avut prea mult succes”, arată Politico în analiză.

Motivul pentru care nu se doresc alegeri anticipate: AUR este la 36% în sondajul Politico, cu 14% în fața lui Bolojan

Publicația remarcă și blocajul politic de la București:

„Discuțiile privind formarea unui nou guvern au stagnat înainte ca Parlamentul României să se înceteze sesiune pentru vacanța de vară de la începutul acestei luni. Aceasta înseamnă că este puțin probabil să existe o rezoluție înainte de toamnă.

Simion a respins ideea de a colabora cu partidul social-democrat (PSD), deși nu a exclus-o complet. În schimb, el a susținut că PSD nu ar fi suficient de radical în a elimina birocrația și a reforma piețele pentru a permite afacerilor să prospere.

„Nu au aceeași viziune ca noi și nu se bucură de sprijin popular”, a spus el. „Conduc țara de aproape 45 de ani. Aș spune să-i lăsăm pe oameni să decidă și vom vedea cum putem ieși din această groapă în care ne aflăm. Pentru că, dacă nu oprim acest lucru, dacă nu obținem o paradigmă diferită, vom ajunge în situația Greciei.”

La rândul său, Dan, președintele, și aliații săi au crezut de mult timp că nu trebuie să permită partidelor precum cea a lui Simion să formeze o nouă administrație, argumentând că AUR și colegii săi de extremă dreapta sunt anti-occidentali , anti-europeni și ar fi prea simpatizanți cu Moscova dacă ar intra la guvernare.

Simion respinge acest lucru. „Europa este la Londra, la Varșovia, la Budapesta, la București, nu la Bruxelles”, a spus el. „Vrem să mergem pe calea unei Europe unite care creează prosperitate, iar NATO este singura soluție pentru securitate și pentru a menține lumea liberă liberă.”

AUR este la 36% în sondajul POLITICO , cu 14 puncte procentuale în fața Partidului Național Liberal al lui Bolojan. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dan și alți centriști nu vor dori să meargă la alegeri anticipate și ar putea găsi totuși o modalitate de a forma o nouă coaliție”, se scrie în analiză.

Politico: „Nicușor Dan este sub presiune. Cu cât întârzie, cu atât poziția lui va fi mai slabă”

„Însă Dan este sub presiune. Prima sa opțiune pentru un nou prim-ministru s-a retras înainte de a fi supusă la vot de către parlamentari, iar a doua sa opțiune a fost într-adevăr supusă la vot și respinsă. Simion a lansat deja o cerere de suspendare a președintelui, iar cu cât întârzierea în găsirea unei soluții este mai mare, cu atât poziția lui Dan va fi probabil mai slabă.

Dacă vor avea loc alegeri anticipate, Simion va fi pregătit cu amestecul său obișnuit de populism combativ și încredere în sine. „Am înființat acest partid politic acum șase ani”, a spus el. „Toată lumea crede că suntem ajutați de Occident, de Est, de Israel, de Rusia, dar de fapt este Dumnezeu în spatele nostru. Și o elită politică foarte incompetentă”, încheie Politico analiza.